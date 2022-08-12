Bursa’da doğal gaz tüketimi yüzde 4,21 arttı

Bursa’nın 11 ilçesine doğal gaz dağıtımı yapan Bursagaz verilerine göre yılın ilk yarısında 773 milyon 891 bin metreküp tüketim yapıldı. Yılın ilk yarısındaki tüketim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,21 arttı.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye’nin iştiraki Bursagaz, 2022 yılı ilk yarısına ait toplam doğal gaz arzı, hane başı tüketim ve yatırımlara ilişkin verileri açıkladı. Buna göre Bursa’da yılın ilk yarısında 773 milyon 891 bin metreküp doğal gaz tüketildi. 2022 yılının ilk yarısında toplam doğal gaz tüketimi geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 4,21 arttı. Bursagaz, Bursa’nın 11 ilçesinde kesintisiz ve güvenli hizmet vermeyi sürdürerek, yeni bölgelere doğal gaz arzı sağlama çalışmalarını da planlanan sürelerde tamamladı.

Bursagaz’ın 2022 ilk yarı sonunda abone sayısı ise 1.1 milyona ulaştı. Yılın ilk yarısında konut aboneleri 586 milyon 419 bin metreküp doğal gaz tüketirken bu miktar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 artış olduğunu gösterdi. Konut harici tüketim ise bu yılın ilk yarısında 187 milyon 471 bin metreküp olarak gerçekleşti. Bursa’da en çok doğal gaz tüketilen ay ise geçen yıl mart ayı iken bu yıl şubat ayı oldu. Doğal gazın en çok tüketildiği ilçe olan Osmangazi’nin ilk yarı tüketimi 266 milyon 240 bin metreküp oldu.