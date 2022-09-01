Bursa’da arazi fiyatları çıldırdı! Global Net Yatırım’dan dönümü 60 bin liraya arazi!

Bursa’nın hızla büyüyen yatırım bölgesi Karacabey’de yapılan TEKNOSAB, yatırımcıların dikkatini çekerken, Global Net Yatırım, müşterilerine uygun fiyata arsa ve arazi satışına başladı. Dönümü 60 bin liradan başlayan şok fiyatlar, yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini arttırdı.

BURSA (İGFA) - Bursa’nın sanayi ve turizm açısından atılım gösteren bölgesi Karacabey, yerli ve yabancı yatırımcıların da dikkatinden kaçmıyor.

35 yıllık tecrübesiyle gayrimenkul sektöründe adından sıkça söz ettiren Global Net Yatırım, müşterilerine kazançlı ve uygun fiyata arsa ve arazi imkanı sunuyor. Dönümü 60 bin liradan başlayan fiyatlarla müşterilerine arsa ve arazi satışı sunan Global Net Yatırım, kazançlı yatırım ve 35 yıllık tecrübenin verdiği güvenle yerli ve yabancı yatırımcıların göz bebeği oldu.

BURSA’DA EN BÜYÜK YATIRIM BÖLGESİ TEKNOSAB

25 milyar dolarlık yatırım ve 150 bin kişinin istihdam edileceği TEKNOSAB, oluşacak konut ihtiyacına da cevap verecek yeni imar alanlarını da beraberinde getirmesi bekleniyor.

Global Net Yatırım uzmanları, toprağa yatırımın her zaman kazandırdığına dikkat çekerek, “Gelişen bölgelerde yapılacak arsa ve arazi yatırımları, kazanç kapılarını ardına kadar açacaktır. Bursa’da, sanayi, konut, turizm gibi etkenlerle göç alma büyüme trendinde en gözde yatırım arsa ve arazilerdir. İnsan nüfusu arttıkça kişi başına düşen toprak azalacaktır. Az olan, üretimi olmayan arsa ya da arazi her zaman değer kazanacaktır. Sanayisi güçlü bir şehir olan Bursa, bütün dünyada olduğu gibi batıya doğru büyümektedir. Bursa Karacabey bölgesi, kentin büyüyen batı yakası olmakla beraber, TEKNOSAB gibi, medeniyet getiren otoban gibi, dev projelerin birleştiği geleceğin en büyük yatırım bölgesidir” dedi.

UCUZ ARSA VE ARAZİDE TEK ADRES GLOBAL NET YATIRIM

Tecrübesi, uzman kadrosu, güvenilir yatırımları ile gözde yatırım şirketi olan Global Net Yatırım, 35 yıllık tecrübesi, 50’nin üzerinde uzman kadrosu ile yerli ve yabancı yatırımcı müşterilerine yol gösteriyor. Arazi ve arsa konusunda deneyimlerini müşterilerine paylaşan Global Net Yatırım, dönümü 60 bin liradan başlayan fiyatlarla arsa ve arazi satışlarına başladı.

Sınırlı sayıda arazilerin olduğunu ifade eden Global Net Yatırım uzmanları, bölge ve konumuna göre değişen arazilerin uygun fiyatla satışlarının stoklarda bulunan arazilerle sınırlı olduğunu, yerli ve yabancı yatırımcılara her zaman en iyi kazançlı yatırımları sunduklarını söyledi.

Yerli ve yabancı yatırımcılar, şehir planlamacılarından, harita mühendislerinden, ekspertiz değerlendirme uzmanlarından profesyonel destek alarak bölgelerin gelişimini plan-proje kapsamında öngörülür yatırımlara çeviren Global Net Yatırım’ın tüm çalışmalarını www.globalnetyatirim.com sitesinden, 0 (224) 452 58 59 numaralı telefondan ulaşabilir ya da Global Net Yatırım sosyal medya hesaplarından takip edebilirler.