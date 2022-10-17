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Bursa Yenişehirli üretici süte zam oranından memnun

EKONOMİ 17.10.2022, 10:28
Bursa Yenişehirli üretici süte zam oranından memnun

Bursa'da Yenişehir Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale bölgelerinde üretilen süte yapılan son zammı "makul" olarak değerlendirdi.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Sütün litresinin nakliye, soğutma bedeli ve devlet desteğiyle birlikte 9 lira 80 kuruşa yükseldiğini belirten Yenişehir Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, "Maliyetler artmaz, özellikle yeme fahiş zamlar gelmezse bu satış fiyatı süt üreticilerimiz bakımından makul olarak değerlendirilebilir" dedi.

Ulusal Süt Konseyi'nin Bursa, Balıkesir ve Çanakkale bölgelerinde üretilen sütün litresine 8,5 lira taban fiyat belirlediğini söyleyen Tuna, "Bu bölgelerdeki süt birliklerinin yöneticileriyle süt alımı yapan firmaların temsilcileri bir araya gelerek anlaşmaya vardılar. Litreye 50 kuruşluk devlet desteğiyle birlikte üreticinin eline toplam 9 lira 80 kuruş geçecek. Bu satış fiyatı bugünkü maliyetlere göre makul sayılabilir. Zam öncesi bu 3 bölgedeki süt üreticisinin eline litre başına 7 lira 50 kuruş geçiyordu" dedi.

Maliyetleri artıran zam fırtınasının biraz durulduğuna dikkat çeken Tuna, "Geçen yılbaşında 1 çuval yemin fiyatı 260 lira ile 280 lira arasında değişiyordu. Bugün 1 çuval yemin fiyatı 360 liraya kadar yükseldi. Süte yapılan son zam maliyetlerimizi önemli ölçüde karşılayacak düzeyde. Umarım önümüzdeki günlerde yem fiyatlarında artış olmaz. Tersi durumda süte tekrar zam talep edeceğiz" dedi.

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