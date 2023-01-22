Bursa Yenişehirli çiftçi pancar ekimine yöneliyor

Şekerpancarı ekiminin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilecek yeni uygulamalar üretimin artmasını sağlayacak.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. yetkilileri, ekimin giderek azaldığı Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çiftçilerle bilgilendirme toplantıları düzenleyerek, ekimden teslimata kadar geçen aşamalarda bir dizi iyileştirme yapıldığı anlattı.

Karasıl Köyü'nde de çiftçilerle düzenlenen toplantıda yeni uygulamaların detayları paylaşıldı.

Türk Şeker yetkililerinin verdiği bilgilerin ardından şekerpancarı ekmek isteyenlerin sayısının arttığına işaret eden Muhtar Cengiz Şen, "Kota uygulaması kaldırılmış, bu iyi haber. Avans sayısı 6'ya çıkarılmış. Nakliye koşulları da değiştirilmiş. Tarladan söktüğümüz pancarları ilçedeki kantara değil de doğrudan şeker fabrikalarına götüreceğiz. Nakliye ücreti de devlet tarafından karşılanacak. Ürün bedelleri eskiden 6 aya kadar uzayabiliyordu. Artık, 1 ayda ödeme yapılacak" dedi.

Pancar ekimlerinin son 5 yılda tamamen bittiğini vurgulayan Muhtar Şen, "Pancar ekimi köyümüzde sıfıra düştü. Hiç kimse ekmiyordu. Oysa 20-25 yıl öncesinde binlerce dönüm araziye şekerpancarı ekiliyordu. Toplantıda anlatılan yeni uygulamaları dinleyen çiftçilerimiz bu yıl pancar ekimine yönelecek. Önümüzdeki hafta pancar ekmek isteyenlerle sözleşme imzalanacak" diye konuştu.