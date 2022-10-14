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Bursa Yenişehir TSO'da meslek komiteleri belirlendi

EKONOMİ 14.10.2022, 12:03
Bursa Yenişehir TSO'da meslek komiteleri belirlendi

Bursa'da Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda meslek komitelerinin üyeleri yapılan seçimle belirlendi.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Yenişehir TSO'da yapılan meslek komitelerine ilişkin görev dağılımında; Bankacılık-Sigortacılık-Hizmet Sektörleri, İhracat-Tarım-Hayvancılık Sektörleri, İnşaat Sektörü, Mobilya-Kuyumculuk-Giyim-Beyaz Eşya Sektörleri, Demircilik-Çimento-Mermer-Nalburiye Sektörleri, Akaryakıt-Taşımacılık-Yedek Parça-Galericilik Sektörleri adlı 7 meslek komitesinin başkan ve yönetim kurulu üyeleri belli oldu.

Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Torun, "Meslek komitelerimizi de yaptığımız seçimle belirledik. Seçim sürecimiz böylece tamamlanmış oldu. Bugünden itibaren gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz projelerimize yoğunlaşıyoruz" dedi.

Yenişehir TSO'nun bünyesindeki 7 meslek komitesi şu isimlerden oluştu:
1. MESLEK KOMİTESİ     
(Bankacılık-Sigortacılık-Hizmet Sektörleri) Serdar FERAH    Başkan
Nihat MIZIR        Başkan Yrd.
Murat TÜMTÜRK    Üye
Mete Selçuk ŞEN    Üye
Remziye TAŞ        Üye                            

2.MESLEK KOMİTESİ
(İhracat-Tarım-Hayvancılık Sektörleri) Ali Rıza Say        Başkan
Orman Nuri ORHAN    Başkan Yrd.
Hakkı ÇETİN        Üye
Mehmet Emin TURGUT    Üye
Hakan AKGÜN        Üye
Burhan ÖRESİN        Üye
İbrahim ADALI        Üye

3.MESLEK KOMİTESİ
(İnşaat Sektörü) Mustafa TÜRKOĞLU Başkan    
Nurettin SARI        Başkan Yrd.
Ümit YILGIN        Üye
Ergin EREN        Üye
Erhan ÖZTÜRK    Üye    
         4.MESLEK KOMİTESİ
(Mobilya-Kuyumculuk-Giyim-Beyaz Eşya Sektörleri) Burak ERBAŞ        Başkan
Hakan DÜVENCİOĞLU    Başkan Yrd.
Sezai ÖZTÜRK        Üye
Ahmet ÇORAP        Üye
Ali ÇAN            Üye

5.MESLEK KOMİTESİ    
(Demircilik-Çimento-Mermer-Nalburiye Sektörleri) Selçuk GÜÇ        Başkan    
Hakan OĞUZ        Başkan Yrd.
Ümit  AY        Üye
Bahadır ÇIRPAN    Üye    
Özkan ÖMÜR        Üye    

6.MESLEK KOMİTESİ
(Gıda-Market-Bakkaliye Sektörleri) Aydın Enis URUÇ    Başkan
Oktay KAÇAR    Başkan Yrd.
Mesut DURUTLAR    Üye
Orhan Onur DAMLALI Üye
Alihan KAMIL    Üye
Tayfun SIRMAN    Üye
Anıl TOY        Üye

7.MESLEK KOMİTESİ
(Akaryakıt-Taşımacılık-Yedek Parça-Galericilik Sektörleri)
Levent SAKARYA    Başkan
Mustafa UL        Başkan Yrd.
Orhan TORUN        Üye
Halil AKALIN        Üye
Oğuz ÖZTÜRK        Üye

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