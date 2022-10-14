Bursa Yenişehir TSO'da meslek komiteleri belirlendi
Bursa'da Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda meslek komitelerinin üyeleri yapılan seçimle belirlendi.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Yenişehir TSO'da yapılan meslek komitelerine ilişkin görev dağılımında; Bankacılık-Sigortacılık-Hizmet Sektörleri, İhracat-Tarım-Hayvancılık Sektörleri, İnşaat Sektörü, Mobilya-Kuyumculuk-Giyim-Beyaz Eşya Sektörleri, Demircilik-Çimento-Mermer-Nalburiye Sektörleri, Akaryakıt-Taşımacılık-Yedek Parça-Galericilik Sektörleri adlı 7 meslek komitesinin başkan ve yönetim kurulu üyeleri belli oldu.
Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Torun, "Meslek komitelerimizi de yaptığımız seçimle belirledik. Seçim sürecimiz böylece tamamlanmış oldu. Bugünden itibaren gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz projelerimize yoğunlaşıyoruz" dedi.
Yenişehir TSO'nun bünyesindeki 7 meslek komitesi şu isimlerden oluştu:
1. MESLEK KOMİTESİ
(Bankacılık-Sigortacılık-Hizmet Sektörleri) Serdar FERAH Başkan
Nihat MIZIR Başkan Yrd.
Murat TÜMTÜRK Üye
Mete Selçuk ŞEN Üye
Remziye TAŞ Üye
2.MESLEK KOMİTESİ
(İhracat-Tarım-Hayvancılık Sektörleri) Ali Rıza Say Başkan
Orman Nuri ORHAN Başkan Yrd.
Hakkı ÇETİN Üye
Mehmet Emin TURGUT Üye
Hakan AKGÜN Üye
Burhan ÖRESİN Üye
İbrahim ADALI Üye
3.MESLEK KOMİTESİ
(İnşaat Sektörü) Mustafa TÜRKOĞLU Başkan
Nurettin SARI Başkan Yrd.
Ümit YILGIN Üye
Ergin EREN Üye
Erhan ÖZTÜRK Üye
4.MESLEK KOMİTESİ
(Mobilya-Kuyumculuk-Giyim-Beyaz Eşya Sektörleri) Burak ERBAŞ Başkan
Hakan DÜVENCİOĞLU Başkan Yrd.
Sezai ÖZTÜRK Üye
Ahmet ÇORAP Üye
Ali ÇAN Üye
5.MESLEK KOMİTESİ
(Demircilik-Çimento-Mermer-Nalburiye Sektörleri) Selçuk GÜÇ Başkan
Hakan OĞUZ Başkan Yrd.
Ümit AY Üye
Bahadır ÇIRPAN Üye
Özkan ÖMÜR Üye
6.MESLEK KOMİTESİ
(Gıda-Market-Bakkaliye Sektörleri) Aydın Enis URUÇ Başkan
Oktay KAÇAR Başkan Yrd.
Mesut DURUTLAR Üye
Orhan Onur DAMLALI Üye
Alihan KAMIL Üye
Tayfun SIRMAN Üye
Anıl TOY Üye
7.MESLEK KOMİTESİ
(Akaryakıt-Taşımacılık-Yedek Parça-Galericilik Sektörleri)
Levent SAKARYA Başkan
Mustafa UL Başkan Yrd.
Orhan TORUN Üye
Halil AKALIN Üye
Oğuz ÖZTÜRK Üye
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