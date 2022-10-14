Bursa Yenişehir TSO'da meslek komiteleri belirlendi

Bursa'da Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda meslek komitelerinin üyeleri yapılan seçimle belirlendi.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Yenişehir TSO'da yapılan meslek komitelerine ilişkin görev dağılımında; Bankacılık-Sigortacılık-Hizmet Sektörleri, İhracat-Tarım-Hayvancılık Sektörleri, İnşaat Sektörü, Mobilya-Kuyumculuk-Giyim-Beyaz Eşya Sektörleri, Demircilik-Çimento-Mermer-Nalburiye Sektörleri, Akaryakıt-Taşımacılık-Yedek Parça-Galericilik Sektörleri adlı 7 meslek komitesinin başkan ve yönetim kurulu üyeleri belli oldu.

Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Torun, "Meslek komitelerimizi de yaptığımız seçimle belirledik. Seçim sürecimiz böylece tamamlanmış oldu. Bugünden itibaren gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz projelerimize yoğunlaşıyoruz" dedi.

Yenişehir TSO'nun bünyesindeki 7 meslek komitesi şu isimlerden oluştu:

1. MESLEK KOMİTESİ

(Bankacılık-Sigortacılık-Hizmet Sektörleri) Serdar FERAH Başkan

Nihat MIZIR Başkan Yrd.

Murat TÜMTÜRK Üye

Mete Selçuk ŞEN Üye

Remziye TAŞ Üye

2.MESLEK KOMİTESİ

(İhracat-Tarım-Hayvancılık Sektörleri) Ali Rıza Say Başkan

Orman Nuri ORHAN Başkan Yrd.

Hakkı ÇETİN Üye

Mehmet Emin TURGUT Üye

Hakan AKGÜN Üye

Burhan ÖRESİN Üye

İbrahim ADALI Üye

3.MESLEK KOMİTESİ

(İnşaat Sektörü) Mustafa TÜRKOĞLU Başkan

Nurettin SARI Başkan Yrd.

Ümit YILGIN Üye

Ergin EREN Üye

Erhan ÖZTÜRK Üye

4.MESLEK KOMİTESİ

(Mobilya-Kuyumculuk-Giyim-Beyaz Eşya Sektörleri) Burak ERBAŞ Başkan

Hakan DÜVENCİOĞLU Başkan Yrd.

Sezai ÖZTÜRK Üye

Ahmet ÇORAP Üye

Ali ÇAN Üye

5.MESLEK KOMİTESİ

(Demircilik-Çimento-Mermer-Nalburiye Sektörleri) Selçuk GÜÇ Başkan

Hakan OĞUZ Başkan Yrd.

Ümit AY Üye

Bahadır ÇIRPAN Üye

Özkan ÖMÜR Üye

6.MESLEK KOMİTESİ

(Gıda-Market-Bakkaliye Sektörleri) Aydın Enis URUÇ Başkan

Oktay KAÇAR Başkan Yrd.

Mesut DURUTLAR Üye

Orhan Onur DAMLALI Üye

Alihan KAMIL Üye

Tayfun SIRMAN Üye

Anıl TOY Üye

7.MESLEK KOMİTESİ

(Akaryakıt-Taşımacılık-Yedek Parça-Galericilik Sektörleri)

Levent SAKARYA Başkan

Mustafa UL Başkan Yrd.

Orhan TORUN Üye

Halil AKALIN Üye

Oğuz ÖZTÜRK Üye