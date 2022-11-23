Bursa Yenişehir'in kırmızı biber reçeli kataloga alındı

Bursa'da Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu'nda üretilen ve patenti alınan kırmızı biber reçeli, Uludağ Transfer Ofisi'nin katalogunda yer aldı.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi'ne bağlı Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Dr. Hülya Akbaş'ın üretip patentini aldığı kırmızı biber reçeli, Uludağ Transfer Ofisi'nin katalogunda da yer aldı. Dr. Akbaş, "Amacımız, ilçe tarımının gelişim ve tanıtımına katkı sağlamak” diye konuştu.

2014 yılında ürettikleri kırmızı biber (kapya biberi) reçeliyle yeni bir ürün geliştirdiklerini belirten Akbaş, kırmızı biberleri tarçın, badem ve az şekerle karıştırarak ürünü elde ettiğini ve içeriğinde glikoz ve früktoz şurubu bulunmadığını anlattı. Akbaş, ürünün antioksidan, E, C ve A vitaminleri bakımından zengin olduğunu kaydetti.

Akbaş, “Tarımsal ürün yetiştirmede özellikle biber yetiştiriciliği konusunda ilçemiz oldukça faal. Amacımız, ilçe tarımının gelişim ve tanıtımına katkı sağlamak” diye konuştu.

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Nazmi İzli de "Hülya Hoca'mız yeni bir ürün geliştirdi ve patent aldığı bu ürünüyle Uludağ Transfer Ofisi katalogunda yer alma başarısı gösterdi. Hocamızın yüzde 70 oranında meyveli reçel, karışık reçel (çilek, vişne, frambuaz) ve karpuz reçeli olmak üzere 3 ayrı patenti daha bulunuyor" dedi.