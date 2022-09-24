Bursa Yenişehir'de üreticiye yem bitkisi tohumu

Bursa Yenişehir Süt Üreticileri Birliği, hayvan yemi yapımında kullanılan yem bitkilerinin tohumlarının satışına başladı.

Gürhan ADANA/Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) Yenişehir Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, üyelerinin ihtiyacı olan tohumlukların Birlik'te satışına başlandığını belirtti.

Kaliteli ve yüksek verimli kışlık tohumların piyasa şartlarından daha uygun koşullarda üreticilere satışının yapıldığını anlatan Tuna, "Buğday, arpa, yulaf, yonca, tritikale tohumlarını satıyoruz. Ayrıca beşli karışım olarak adlandırılan Macar fiği, yem bezelyesi, kılçıksız buğday, yulaf ve tritikalenin harmanlanmasıyla elde edilen yem bitkisi tohumu da getirttik" diye konuştu.

Birliğin bünyesinde kurulu olan iktisadi işletme aracılığıyla yapılan satışların her bakımdan üreticinin korunmasının amaçlandığını ifade eden Tuna, "Hayvan yemi yapımında kullanılan bitkilerin tohumları öncelikle bölgemiz koşullarına uyum sağlıyor. Ayrıca kaliteli, yüksek verimli ve uygun fiyat özellikleri de hayvan yemi tohumlarımıza ilgiyi artırıyor" dedi.