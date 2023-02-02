Bursa Yenişehir'de destekleme listeleri askıya çıktı

Bursa'da Yenişehir Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, buzağı desteklemesine başvuruda bulunan üreticilerin listelerini kontrol etmelerini istedi.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Geçen yılın ilk 8 ayında doğan buzağıları için destekleme başvurusunda bulunan üreticilerin yer aldığı destekleme listeleri askıya çıkarıldı.

Yenişehir Süt Üreticileri Birliği'nde askıya çıkarılan listelere 7 Şubat gününe kadar itiraz edilebilecek.

Yenişehir Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, geçen yıl 31 Aralık gününe kadar müracaatta bulunan üreticilerin alacağı desteklemelerin yer aldığı listelerin üreticiler tarafından kontrol edilmesini istedi. Tuna, itirazların İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yapılabileceğini söyledi.

Süresinde yapılmayan itirazların kabul edilmeyeceğini anlatan Tuna, "Üreticilerimiz, Birliğimize gelip adlarının ve alacakları desteklerin belirtildiği listeleri incelesinler. İtirazları olanlar Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gidip itirazlarını yapabilirler" diye konuştu.

Desteklemelerin geçen yılın ilk 8 ayını kapsadığını ifade eden Tuna, "Listelerde 550 üreticimizin 7 bine yakın buzağısı yer alıyor. Üreticilerimiz danadan tohumlanarak doğan buzağı başına 500 lira, suni tohumlama yöntemiyle doğan buzağı başına ise 700 lira destekleme alıyor. Desteklemeler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödeniyor" dedi.