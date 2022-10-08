Bursa Yenişehir'de ceviz yetiştiricilerinde buruk sevinç

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde sezonun ilk ürününü toplamaya başlayan ceviz yetiştiricileri rekolte ve satış fiyatlarının artmasına rağmen maliyetlere yetişmekte zorluk çektiklerini belirtti.

Gürhan ADANA/YENİŞEHİR MEMLEKET (BURSA İGFA)

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ceviz yetiştiricileri, sezonun ilk ürünlerini toplamaya başladılar. Yetiştiriciler, cevizin rekolte ve satış fiyatlarının geçen yıla göre yükselmesine rağmen artan maliyetleri karşılayamadıklarından yakındılar.

Geçen yıl cevizin kilosunu tüccarlara 15 lira ile 18 lira arasında değişen fiyatlardan sattıklarını, bu yıl ise piyasanın 28 lira ile 32 lira arasında değişen fiyatlardan açıldığını belirten Barcın Köyü Muhtarı İsmail Yüksel, rekolte artışına da dikkat çekti. Geçen yıl 10 yaşındaki bir ağaçtan 30 kilo rekolte elde ettiklerini hatırlatan Yüksel, bu yıl ise aynı ağaçtan 60 kiloya kadar ürün aldıklarını anlattı.

Ülke genelinde ceviz tüketiminin her geçen yıl arttığına işaret eden Yüksel, tüketim alışkanlıklarının değişmesinin doğal sonucu olarak piyasanın talebinin giderek arttığına işaret etti. İstanbul, Bursa, Sakarya, İzmit ve Yalovalı tüccarlar başta olmak üzere, ülkenin birçok bölgesinden alıcıların ilçeye geldiklerini ifade eden Yüksel, "Bu sezon hem rekolte hem satış fiyatlarında artış yaşanıyor. Buna rağmen maliyetleri karşılayamıyoruz" diye konuştu.

Yenişehir Ovası'nda toplam 5 bin dekarlık alandaki ceviz bahçelerinde eylül ayının son haftası başlanan hasat çalışmaları ekim ayının sonuna dek sürüyor.

Ülke genelinde ceviz tüketiminin her geçen yıl arttığına işaret eden Yüksel, vatandaşın cevizi adeta yeni keşfettiğini vurguladı. Cevizin artık, yalnızca bayram tatlılarında kullanılmadığını söyleyen Yüksel, tüketim alışkanlıklarının değişmesinin doğal sonucu olarak piyasanın talebinin giderek arttığına işaret etti.

İstanbul, Bursa, Sakarya, İzmit ve Yalovalı tüccarlar başta olmak üzere, ülkenin birçok bölgesinden alıcıların ilçeye geldiklerini ifade eden Yüksel, "Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da hem rekolte hem satış fiyatlarında artış yaşanıyor. Buna rağmen maliyetleri karşılayamıyoruz" diye konuştu.

Yenişehir Ovası'nda toplam 5 bin dekarlık alandaki ceviz bahçelerinde eylül ayının son haftası başlanan hasat çalışmaları ekim ayının sonuna dek sürüyor.