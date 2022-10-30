Bursa Yenişehir'de buzağı desteklemeleri hesaplara yattı

Tarımın yanı sıra hayvancılık potansiyeliyle de dikkat çeken Bursa'nın Yenişehir ilçesinde geçen yıl doğan buzağıları kapsayan devlet desteği ödemeleri Bakanlık tarafından yapıldı.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde geçen yıl doğan buzağıları kapsayan destekleme bedelleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetiştiricilerin hesaplarına yatırıldı.

Yenişehir Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, geçen yıl ilçede 10 bin adet buzağı doğumunun gerçekleştiğini ve buzağı başına 370 lira ile 600 lira arasında devlet desteği ödemesinin yapıldığını belirtti. Tuna, buzağı başına verilen devlet desteğinin hayvanın cinsine göre değiştiğini kaydetti.

Öte yandan bu yıl içinde doğan buzağılar için devlet desteğine başvuruların da başladığını söyleyen Tuna, başvuruların hayvan yetiştiricisi ve süt üreticisi birliklerine yapıldığını sözlerine ekledi.