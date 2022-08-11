Bursa Yenişehir'de 'biber ihracatı' masaya yatırıldı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen toplantıda, üretilen biber çeşitlerinin ihracatında yaşanan çeşitli aksaklıklar görüşüldü.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Yenişehir'den Avrupa'ya gerçekleştirilen biber ihracatında yaşanan sıkıntıların görüşüldüğü, ilçe çiftçisinin çözüm beklediği sorunların ele alındığı toplantı Yenişehir Ziraat Odası'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, MHP İlçe Başkanı Arif Eren, İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, ihracatçı firma temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Türkiye'nin en önemli konusunun ihracat olduğunu söyleyen Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Senih Yazgan, çiftçinin ve resmi kurumların çalışmalarını takdirle izlediklerini söyledi.

İhracatın varlığının Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkışının en önemli çözüm aracı olduğunu belirten Yazgan, "İhracat olmazsa olmazımız. Ülkemizin bulunduğu coğrafi konum, hem Avrupa'ya, hem Kuzeyde Rusya'ya, Uzakdoğu'da Çin, Tayvan, Kore ve Japonya gibi ülkelere mal satabilecek bir ülkeyiz. Çok güzel bir üretim olanaklarına sahibiz. Her geçen gün AB'de yeni karşımıza çıkan rakip ülkelerin kendi üyelerini korumak amacıyla biberlerin analizinde kalıntı limitleri saptıyorlar. AB'deki ihracatımızın en önemli konusu tarımsal üretim yaparken olabildiğince çevreyi koruyan, insan sağlığını düşünen bir ifadeyle karşı karşıya olduğumuz gerçeği. Avrupa'da bir ithalatçı, bir üretim yaparken kendi sağlığını düşünmeyen bir insanın, onu tüketen insanın sağlığını düşünmeyeceğini söyledi. Bu temel konuları dikkate almalıyız" dedi.

"GEÇİMİN YÜZDE 80'İ TARIM"

Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş ise ilçenin geçim kaynaklarının yüzde 80'lik bölümünü tarımın oluşturduğunu anlattı. Biberin Avrupa'ya ihracatının 1978 yılında başladığına dikkati çeken Aktaş, önceleri 50'yi aşkın ihracatçı firma olduğunu, şimdileri ise 20'ye kadar gerilediğini söyledi. Aktaş, bazı oda üyesi çiftçilerin emekli olmalarının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Yunus Bayram, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Musa Demir de konuşma yaptığı toplantının ikinci bölümü basına kapalı devam etti.