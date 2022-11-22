Bursa Yenişehir Balık Pazarı'na lodos etkisi

Son günlerde kuvvetli esen lodosun olumsuz etkileri Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Salı günleri kurulan Balık Pazarı'na da yansıdı. Fiyatları yüzde 30 arttı.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Zaman zaman etkisini artıran kuvvetli lodos Ege, Marmara ve Karadeniz'de balık avcılığını da etkiledi.

Lodos dolayısıyla avlanılamayan balıkların fiyatları yükseldi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Salı günleri kurulan Balık Pazarı'nda tezgâh açan Gölyazılı balıkçı Hasan Gören, "Yeterince balık çıkmayınca balık fiyatları ortalama yüzde 30 zamlandı. Örneğin, geçen hafta 70 liraya sattığımız çinekop ve istavrit bu hafta 100 liraya, palamut ise 30 liradan 50-50 liraya yükseldi. Göl balıklarımızı ise kilosunu 60-70 liradan veriyoruz. Hafta sonuna kadar lodosun etkisinin azalmasını bekliyoruz. Böylece önümüzdeki salı günü Yenişehir Pazarı'ndaki satış fiyatlarımız yine normale döner" dedi.