Bursa Vizyonu'na 'Akademik' anlatım

Bursa Sanayici ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), kamuoyuyla paylaştığı, “Sanayi, Tarım ve Turizm ile Gelişen Bursa, Bursa Vizyonu” raporu, Bursa Akademik Odalar Birliği toplantı salonunda, akademik odaların başkan ve yöneticilerine sunuldu. BURSA (İGFA) - BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, Sanayi, tarım ve turizmin Bursa’da yan yana birlikte olabileceğini, olması gerektiğini ifade etti. Küçükkayalar, dijital, yeşil ve toplumsal dönüşümünü gerçekleştirmiş, “Sanayi, Tarım ve Turizm ile Gelişen bir Bursa için el ele”diye konuştu.

Küçükkayalar, “Yapmış olduğumuz bu çalışmanın, ortaya koyduğumuz öneriler ile karar vericilere bir bakış açısı kazandırmasını, yol gösterici olmasını, iş insanlarımıza, Bursa’mıza ve ülkemize katkı sağlamasını ve bu konuda bir “Bursa Mutabakatı” oluşturulmasını diliyoruz. Bu Mutabakat da Bursa 2040 Çevre Düzeni Planı olacaktır kuşkusuz ki” dedi.

Akademik oda başkanları da, güzel bir çalışma olarak değerlendirdikleri Bursa Vizyonu Raporu’na ilişkin görüşlerini dile getirdiler.

Toplantı katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.