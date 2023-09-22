Bursa Valisi'nden BOSAB’ın çalışmalarına övgü

Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret eden Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, doğa dostu, güçlü ve modern fabrikaları ile bölgenin ekonomiye önemli katkılar sağlandığını söyledi.BURSA (İGFA) - 245 hektar alanda, yaklaşık 150 fabrikada 8 bine yakın kişiye istihdam imkânı sağlanan Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi’ni (BOSAB) ziyaret eden Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yönetim ile bir araya geldikten sonra fabrika incelemesi yaptı.

Altyapı ve üstyapı hamleleri ile adeta kabuk değiştiren Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi’nde ilk olarak Yönetim Kurulu ile bir araya gelen Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’a bölgenin faaliyetleri ve yatırım planları hakkında detaylı bilgi verildi. Bölgenin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında görüşlerini ifade eden Vali Demirtaş, BOSAB Bölge Müdürlüğü’nde Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi İş Adamları Derneği (BARSİAD) Üyeleri ile bir araya geldi. Vali Demirtaş’a BOSAB Müteşebbis Heyet Başkanı-Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, BOSAB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Hulusi Burkay, BOSAB Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sayılgan, BARSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Arif Demirören ve BOSAB Bölge Müdürü Semih İdil eşlik etti.

GÜÇLÜ VE MODERN FABRİKALAR…

BOSAB’da faaliyet gösteren Finber Tekstil’de de incelemelerde bulunan ve ticari faaliyetler hakkında bilgi alan Vali Mahmut Demirtaş, bölgenin ülke ekonomisi açısından önemli bir konumda olduğunu belirterek , “Güçlü ve modern fabrikaları, yeşil ve doğa dostu tesisleri bulunan Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi, ülke ekonomisine önemli hizmetler sunuyor. Ayrıca BOSAB’da faaliyet gösteren Finber Tekstil’i de ziyaret ettik.” ifadelerini kullandı.