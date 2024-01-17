Bursa Valisi Demirtaş, deri sanayicileriyle buluştu

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ziyaretleri kapsamında 150’yi aşkın işletmenin faaliyet gösterdiği, 3 bini aşkın kişiye istihdam sağlayan, 100 milyon dolardan fazla dış ticaret hacmi ile öne çıkan Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa’nın en yeni Organize Sanayi Bölgelerinden biri olan Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde sanayicilerle bir araya geldi.

Nilüfer İlçe Kaymakamı Murat Süzen, Nilüfer İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erdal Aktaş, Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Murat Çağlar ile birlikte bölgede incelemelerde bulunan Demirtaş; Bursa’nın alanında lider firması Ayaz Kauçuk’u ziyaret etti. Şirket çalışanlarına işlerinde kolaylıklar dileyen Demirtaş, Ayaz Kauçuk Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Özdoğan ile birlikte fabrikada incelemelerde bulundu. Şirketin üretim hattını gezen ve firma hakkında bilgiler alan Demirtaş, yerli ve milli üretimin önemine vurgu yaparak Ayaz Kauçuk’a çalışmalarında başarılar diledi.

Ayaz Kauçuk hakkında bilgiler paylaşan Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Özdoğan ise, milli değerlere sadık bir misyonla, Türkiye'nin istihdam, üretim, ihracat hedefleri doğrultusunda çalışmalarımıza güçlü bir şekilde durmadan devam edeceklerini söyledi.