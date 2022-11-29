Bursa ULUTEK, üniversite-sanayi iş birliği genişliyor

Bursa'da üniversite-sanayi iş birliğini geliştirme çalışmalarına sanayi tesislerine ziyaretlerle devam eden ULUTEK Teknopark, otomotiv firması A-Plas ile iş birliği için düğmeye bastı.BURSA (İGFA) - Üniversite ile sanayi arasında köprü olma misyonuyla ekosistemin gelişmesine katkı sunan ULUTEK Teknopark’ın üretim tesisleri ile etkileşimi artıyor.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde (DOSAB) otomotiv sektöründe faaliyet gösteren A-Plas firmasına yapılan ziyarette iş birliği fırsatları ele alındı.

‘ÖNEMLİ AYRICALIKLAR SUNUYORUZ’

Üniversite ile sanayi arasındaki etkileşimin artırılması için önemli çalışmalar yaptıklarını kaydeden ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, eğitimlerle teknik altyapı hizmetiyle ve iş bağlantıları sağlama noktasında firmalara da öncülük ettiklerini belirterek, "Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olduğumuz için çok uygun şartlarda hizmet veriyoruz. Kapasite olarak tam doluyuz ama önümüzdeki dönemde yapacağımız yatırımlarla daha fazla firmaya hizmet vermeyi planlıyoruz” dedi.

Karagöz, ULUTEK Partnerim Platformu’na da dikkati çekerek Karagöz, bu platform ile iş dünyası ihtiyaçlarını bize iletiyor, biz de bu ihtiyaçlar dâhilinde firmalarımızdan uygun olanları eşleştirdiklerini söyledi.

Girişimcilerin özellikle ilk etapta kaynak bulma konusunda zorlandığını belirten ULUTEK Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Hakan Gedikli de, “Firmalarımıza özellikle TÜBİTAK destekleri konusunda ciddi destekler sunuyoruz. TÜBİTAK’tan birçok destek almış olan A-Plas gibi büyük firmalar için yeni hedef, Avrupa Birliği teşvikleri olması gerekiyor. Biz, bu konuda da bu teşviklerin alınmasıyla ilgili olarak firmalarımıza mentorluk yapıyoruz. Bu noktada şehrimize ve ülkemize katma değer üretmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘TOGG İÇİN DE ÜRETİM YAPIYORUZ’

Babaları Arif Ağaoğlu’ndan devraldıkları bayrağı daha da ileriye taşıdıklarını belirten A-Plas Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise “Babamızın girişimcilik ruhuyla hayata geçirdiği firmamızda bugün dünyanın önemli otomobil firmaları için üretim yapar hale geldik. Ford, Volkswagen, Fiat gibi markaların yanı sıra son olarak ülkemizin gururu Togg için de üretim yapıyoruz. ULUTEK Teknopark gibi girişimcilere hizmet veren bir kuruluşun yetkililerini ağırlamaktan da son derece mutlu olduk. Birlikte yürütülecek çalışmalarda iş birliği için elimizden geleni yapmaya hazırız” diye konuştu.