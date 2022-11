Bursa ULUTEK'te 'en'ler ödüllendirildi

Bursa'da ULUTEK Teknolojinin En’leri Ödül Töreni ile fark oluşturan çalışmalara imza atan firmalar ödüllendirildi.BURSA (İGFA) - ULUTEK Teknopark, bünyesinde çalışmalarını sürdüren firmalar ve yürütülen Ar-Ge çalışmalarına yönelik Teknolojinin EN’leri Ödül Töreni ile başarılı firmalar ödüllendirdi. İlk kez düzenlenen ödül töreninin gelenekselleşmesi beklenirken, firmaların teşvik edilmesi hedeflendi.

BURKAY: AR-GE VE İNOVASYONUN MERKEZİ OLACAĞIZ

ULUTEK Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı-Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ULUTEK Teknopark akademik aklının ekonomiye dönüştürülecek önemli bir dönüşüm merkezi olduğunu belirtti. "Fiziki altyapının da öneminin farkındayız" diyen Burkay, "ULUTEK Yönetim Kurulu’nda aldığımız kararla yeni bir yatırımı hayata geçireceğiz. Avrupa’nın en önemli teknoloji geliştirme merkezlerinden Fransa Nice’teki Sophia Antipolis ile iş birliklerimiz var. Buna benzer bir projeyi hayata geçireceğiz. Asıl büyük projemiz ise 420 bin metrekarelik kapalı alana sahip, ülkemizdeki Ar-Ge ve inovasyon ekosistemine hizmet eden bir bölge olacak. Aldığımız karar, bunun ilk adımı olacak” dedi.

‘ULUTEK PARMAKLA GÖSTERİLECEK’

ULUTEK Teknopark ve Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin çalışmalarını son derece başarılı bulduğunu belirten ULUTEK Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da, hedeflerin ilk 500 arasına girmek olduğunu kaydetti. "Bursa’nın bu potansiyeli var" diyen Kılavuz, "Bunun ortaya çıkmasında da ULUTEK’in, çok büyük katkısı var. Gerekli adımları atabilirsek 10 yıl sonra ULUTEK Teknopark, parmakla gösterilen bir teknoloji geliştirme bölgesi olacak” diye konuştu.

ÖDÜL KAZANAN FİRMALAR

Ciro Kategorisi: Ithinka Bilişim A.Ş. Ar-Ge Geliri Kategorisi: Ticaretatlası Ltd. Şti. İhracat Kategorisi: Mnk Enerji Ltd. Şti. Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakları (Fsmh) Kategorisi: Repg Enerji A.Ş. Proje Kategorisi: Temas Ar-Ge Ltd. Şti. Dış Kaynaklı Proje Kategorisi: Uludağ Çevre Teknolojileri Kuluçka Merkezi Ciro Kategorisi: Pirahas Teknoloji Kuluçka Merkezi Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakları (Fsmh) Kategorisi: Ocalis Mühendislik A.Ş. Kuluçka Merkezi Proje Kategorisi: Envora Arge A.Ş.