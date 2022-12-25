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Bursa Ulukoza girişimcileri İngilizce konuşturacak

EKONOMİ 25.12.2022, 14:57
Bursa Ulukoza girişimcileri İngilizce konuşturacak

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin markası ULUKOZA’nın girişimcileri, ‘Feat Speak’ uygulaması ile isteyen herkesi İngilizce konuşturmayı hedefliyor.BURSA (İGFA) - ULUKOZA girişimcileri Ali Çağdaş Uzunkodalak ve Erhan Terzioğlu TÜBİTAK 1512 BİGG ULUKOZA Programı’ndan faydalanmaya hak kazandı. Feat Speak adını verdikleri mobil uygulama ile yer ve zaman kısıtlaması olmadan katılımcıları kendi seviyelerinde kişilerle buluşturarak İngilizce konuşturmayı amaçlıyor.

İngilizce konuşma eksikliği olan kişileri bir araya getirerek konuşma pratikleri yaptırmak hayaliyle yola çıktıklarını belirten ULUKOZA Girişimcisi Ali Çağdaş Uzunkodalak, “Bir hayalle çıktığımız yolculuğumuzda hedefimiz insanlara İngilizce konuşma pratiği yaptırarak dillerini geliştirmelerine imkân sağlamaktı.

Projemizde üyelerin öncelikle seviyeleri belirlenecek. Sonrasında bu seviyeye uygun ve dünyanın farklı yerlerindeki katılımcıları buluşturacağız. Konuşma pratikleri sonunda yapay zekâ ile geri bildirimleri alıp, kullanıcılara ileteceğiz. Eksik noktalar belirlenecek ve buna uygun bir eğitim planı çıkarılacak. Bu şekilde öğretmene gerek duymadan, geri bildirimlerle hızlı ve kolay öğrenme sağlanmış olacak” diye konuştu.

SINIRSIZ KONUŞMA, UYGUN MALİYET

Feat Speak uygulamasının satış ve pazarlama alanından sorumlu uygulama geliştiricileri Feat Speak çok geniş bir kitleye hitap ediyor. Kişiler genelde kurs gibi ortamlarda özellikle konuşma derslerinde çekingen davranabiliyor ama sanal ortamda çok daha rahat oluyorlar. Uygulamamızda dünyanın farklı yerlerinden katılımcılarla istediğiniz zaman konuşabilirsiniz. Bunun bir zaman sınırlaması yok ve buna rağmen uygun maliyetiyle de diğer uygulamalardan ayrılıyor. Uygulamamızda sınava hazırlık (TOEFL ve IELTS) ve genel İngilizce öğrenme alanları var. Uygulamamız kurslara karşı bir uygulama değil, aksine kurslara partnerlik edebilecek bir uygulama diyebilirim. Kursa giden birisi uygulamamıza katılarak istediği zaman istediği yerden İngilizce konuşma yeteneklerini geliştirebilir. Kurs ve okul sürecine katkı sağlayan bir uygulama olduğumuzu söyleyebilirim” dedi.

Hayalle başlayan yolculuklarının asıl ivmesini Bursa Uludağ TTO ile yollarının kesişmesi sonrası yaşadıklarını belirten Uzunkodalak, “Bir yazılımcı olarak ortaya bir ürün koymak yeterli olmuyor. Bu süreci iyi şekilde yürütmek için maddi-manevi desteğe ihtiyacınız oluyor. Biz bu desteği Bursa Uludağ TTO’dan gördük diyebilirim. Özellikle mentorluk hizmetleriyle projemizin seyrini değiştirdiler. Bizim bilmediğimiz, haberimizin olmadığı desteklerden faydalanıyoruz, projemizin eksiklerini görerek geliştirmemize de Bursa Uludağ TTO’nun çok büyük katkıları oldu. Dirsek temasımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

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