Bursa Uludağ TTO girişimcilerinden endüstriyel drone

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin girişimcilik ve şirketleşme alanında markası olan ULUKOZA firmalarından Rovense Robotik Teknoloji Ar-Ge, endüstriyel insansız hava aracı projesiyle olası iş kazalarını önlemeyi amaçlarken maliyet kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor.BURSA (İGFA) - ULUTEK Teknopark ’ta yer alan ve kurucu ortaklarının Rasim Kadirhan ve Kerim Moral olduğu Rovense Robotik Teknoloji Ar-Ge, Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Bursa Uludağ TTO) ULUKOZA Programı bünyesinde yürüttüğü çalışmalarla dikkati çekti.

Daha çok savunma sanayinde kullanılan insansız hava araçlarını endüstriye uyarlama çalışmaları yapan firma, iş güvenliği kazalarının önüne geçmeyi ve oluşacak maliyet kayıplarını en aza indirmeyi hedefliyor.

CAN KAYBI VE MALİYET KAYIPLARI ENGELLENECEK

Bursa Uludağ Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencisi de olan Rasim Kadirhan, çeşitli drone ve robot projelerinde yer aldığını belirterek, “2017 yılından bu yana insansız hava araçları üzerine çalışmalar yaptık. Edindiğimiz tecrübeleri ticarileştirmeyi düşündüğümüz noktada Bursa Uludağ TTO ile bir araya geldik. Projemiz sonucunda, endüstriyel alanda kullanılacak insansız hava aracı üretmeyi planlıyoruz. Bu drone; rafineriler, termik santraller, madenler, barajlar gibi alanlarda kullanılabilecek. Drone bu alanlarda oluşturacağı üç boyutlu modelleme ile tamir edilecek alanları, deformasyonları ve arızaları daha kolay tespit edebilme imkânı sunacak. Böylelikle hem olası iş kazalarının engellemesi hem de 10-15 günde tamamlanacak işlerin birkaç saat gibi kısa sürede çözülerek büyük maliyet kayıplarının önüne geçilmesi konusunda oldukça avantaj sağlayacak. 12-14 ay içinde sonuca ulaşacağız” diye konuştu.

‘KARGO VE PAKET SERVİSTE KULLANILABİLİR’

Şirketin kurucu ortaklarından, İstanbul Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencisi Kerim Molla ise “Teknoloji önce savunma sanayinde kullanılır, sonrasında endüstriyel kullanım ve gündelik kullanıma kadar gelişimini sürdürür. Biz şu an endüstri alanında kullanılacak insansız hava aracı üzerine çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yakın gelecekte paket servisi konusunda dronelar kullanılabilir. Ayrıca kargo konusunda da Amerika ve Avrupa’da çalışmalar sürüyor. Ülkemizde ise dar sokaklar, yüksek binalar sebebiyle drone ile kargo teslimi şu an çok kolay görünmüyor. Bu sorunu çözen drone ile kargo teslim etme konusunda büyük avantajlar sağlayacak” dedi.

‘TEKNOFEST VE BURSA ULUDAĞ TTO BÜYÜK AVANTAJLAR SAĞLIYOR’

2017 yılından bu yana çalışmalarının sürdüğünü ve Teknofest’e katılarak kendilerini geliştirmeye devam ettiklerini de belirten Molla, “Teknofest gibi bir etkinliğe sürekli katılarak edindiğimiz tecrübe ile kendimizi geliştirdik. Bu sayede de Bursa Uludağ TTO ile bir araya geldik. Teknofest’in ve Bursa Uludağ TTO’nun ULUKOZA Programı bize büyük katkıları oldu. Bursa Uludağ TTO’nun networku, mentorleri, sanayi-üniversite buluşmasına sağladığı desteği bundan sonraki süreçte firmamızın büyümesine de katkı sağlayacaktır. Biz de firma olarak bu çalışmaların bir parçası olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.