Bursa Uludağ TTO'da gündem TÜBİTAK

TÜBİTAK TEYDEB ’in 1 Milyon TL’lik kısmını desteklediği bütçe üst sınırı olmayan 1505 programı hakkında Bursa Uludağ TTO ev sahipliğinde yapılan bilgilendirme toplantısında, 24 ay geçerli desteğin kapsamı anlatıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Bursa Uludağ TTO), üniversite-sanayi iş birliğini artırmak amacıyla akademisyen ve firmalara destek programları hakkında bilgilendirme toplantılarına devam ediyor.

Bilimsel çıktıların ekonomik fayda sağlayacak yeniliklere dönüştürülmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Bursa Uludağ TTO), TÜBİTAK TEYDEB 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıya katılan TÜBİTAK TEYDEB Bilimsel Programlar Uzmanı Esra Yardımoğlu, çalışmanın; üniversite, araştırma altyapısı, kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla yürütüldüğünü söyledi.

24 AYLIK SÜREYİ KAPSIYOR

Destek Programı’nın yapısı, başvuru süreci, programdaki yenilikler ve ek puan uygulamasına ilişkin bilgi paylaşımında bulunan Yardımoğlu, “Bu desteğe Türkiye’de yerleşik KOBİ veya büyük ölçekli tüm sermaye şirketleri müşteri kuruluş olarak başvurabilir. Üniversiteler, araştırma altyapıları, kamu araştırma merkezi ve enstitüleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri ise yürütücü kuruluş olarak projede yer alabilir. Proje bütçesi için TÜBİTAK’ın destek miktarının üst sınırı 24 ay süre ile 1 Milyon TL tutarında. Müşteri kuruluş, KOBİ olduğunda TÜBİTAK destek miktarının yüzde 75’i, büyük ölçekli bir firma ile üniversite iş birliği yaptığı durumda ise yüzde 60’ı karşılanıyor. Proje bütçesine ek olarak proje teşvik ikramiyesi ve kurum hissesi de var. Kurum hissesi, her yılın sonunda hesaplanıyor ve belirlenen oran kadar her bir proje için geriye dönük ödeme yapılıyor” ifadelerini kullandı.