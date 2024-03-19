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Bursa turizm sektörü BURTİD iftarında buluştu

Bursa Turizmcileri ve İş İnsanları Derneği ile Anatolia Hotel işbirliğinde turizm acenteleri ve turist rehberleri iftarda buluştu. BURTİD Başkanı Doğan Sager, “Bursa turizminin gelişmesi için en önemli gündemimiz havayolu turizmin yolu olmalıdır. Bursa Havaalanı’na yurt dışından gelecek havayolu şirketlerine teşvik vermeliyiz” dedi.BURSA

EKONOMİ 19.03.2024, 14:43
Bursa turizm sektörü BURTİD iftarında buluştu

Bursa Turizmcileri ve İş İnsanları Derneği ile Anatolia Hotel işbirliğinde turizm acenteleri ve turist rehberleri iftarda buluştu. BURTİD Başkanı Doğan Sager, “Bursa turizminin gelişmesi için en önemli gündemimiz havayolu turizmin yolu olmalıdır. Bursa Havaalanı’na yurt dışından gelecek havayolu şirketlerine teşvik vermeliyiz” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa’da turizm alanında hizmet veren sektör temsilcilerinin oluşturduğu sivil toplum kuruluşu olan Bursa Turizmcileri ve İş İnsanları Derneği (BURTİD) turizm sektörü temsilcilerini iftarda buluşturdu. Anatolia Hotel ile birlikte düzenlenen iftara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Abdülkerim Baştürk ile birlikte turizm sektörünün temsilcileri katıldı.

BURTİD Başkanı Doğan Sager, yaptığı konuşmasında turizm sektörünün bünyesinde yüzlerce sektörü barındırdığını ifade etti. Bursa’da turizm alanında on binlerce sektör çalışanın istihdam edildiğini vurgulayan Sager, Türkiye ve Bursa ekonomisine de en büyük katma değeri sağlayan sektörlerin başında geldiğini vurguladı. BURTİD Başkanı Doğan Sager, konuşmasında şunlara değindi:

BURSA TURİZMİNDE İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

“Turizm, ülkemize ve şehrimize döviz girdisini artırıcı ve istihdam sağlayıcı özellikleriyle ekonomiye katkıda bulunan, uluslararası kültürel ve toplumsal iletişimi sağlayıcı ve bütünleştirici etkisi ile dünya barışının korunmasında büyük payı olan bir sektördür. Bursa turizmi olarak son yıllara oranla Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğüyle birlikte özel sektörümüzün de önemli yatırımları ve tanıtım faaliyetleri bulunmaktadır. Buna nazaran Bursa olarak yapılan bu yatırımların geri dönüşünü almak için daha fazla çalışmalı ve işbirliğinde halinde hareket etmeliyiz.

YURT DIŞI UÇUŞLARINA TEŞVİK GÜNDEMİ

Ortadoğu turizminin önceki yıllara oranla arttırılması, yeni pazarlara ulaşmamamız en önemi gündemimiz olmalıdır. BURTİD olarak; kurulduğumuz günden bu yana Bursa turizminin arttırılması, şehrimize daha fazla yabancı turistin gelmesi sadece turizm sektörüne değil, şehir ekonomisine de önemli miktarda katma değer sağlayacaktır. Bu noktada Bursa turizminin gelişmesi için yerel yönetimlerimiz ve sektörümüzün tüm paydaşları olarak en öncelikli gündemimiz havaalanının yurt dışı uçuşlarda aktif olması ve teşvik edilmesi olmalıdır.”

BÜYÜKŞEHİRİN TURİZM YATIRIMLARI

Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Abdülkerim Baştürk, yerelde turizm alanında yapılan yatırımlara vurgu yaparak, “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş öncülüğünde şehrimize daha fazla yerli ve yabancı turistin gelmesi açısından önemli çalışmalar yapmaktayız. Uzun yıllardır konuşulan Hanlar Bölgesi Projemizin ilk etabı olan Çarşıbaşı Meydanı kazandırıldı. UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Hanlar Bölgemizi ilmek ilmek işleyeceğiz. Payitaht şehir Bursa’mızda tarihi gün yüzüne çıkararak turizme kazandırmaya devam edeceğiz. Orhaneli Sadağı Kanyonu’nda rafting ile bölgemizi turizme kazandırdık. Bursa’mızda Cumalızık, Gölyazı ve İznik gibi daha pek çok turizm destinasyonlarının da dünyada tanıtılması için turizm sektörü temsilcilerimizle birlikte hareket etmeye devam edeceğiz” dedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız da konuşmasında, sektör temsilcilerinin beklenti ve taleplerinin dikkate alındığını vurgulayarak, “Yeni dönemde Bursa turizminin arttırılması için Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş öncülüğünde turizm sektörümüzün tüm paydaşlarıyla işbirliği içinde çalışacağız” dedi.

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