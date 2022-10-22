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Bursa Textile Show’da 10 bin iş görüşmesi yapıldı

EKONOMİ 22.10.2022, 14:04
Bursa Textile Show’da 10 bin iş görüşmesi yapıldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, KFA Fuarcılık organizasyonunda bu yıl sekizincisi düzenlenen Bursa Textile Show sona erdi. Bursa Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen fuarı 3 gün boyunca yerli ve yabancı 5 bine yakın sektör profesyoneli ziyaret etti.BURSA (İGFA) - BTSO tarafından 8. kez gerçekleştirilen, giysilik kumaş ve aksesuar ürünlerinin sergilendiği Bursa Textile Show’da Bursalı firmaların stantları ziyaretçi akınına uğradı. Fuarı İngiltere, Rusya, İspanya, Meksika ile Hollanda başta olmak üzere 50 farklı ülkeden sektör profesyoneli ziyaret etti. Yabancı alıcılar, fuarda yer alan 133 Bursa firması ile görüşüp 2022-23 sonbahar/kış kumaş koleksiyonlarını inceleme imkanı buldu. Fuar süresince toplam 10 bine yakın ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Her firmanın ortalama 75 iş görüşmesi yaptığı fuarda birçok sipariş anlaşmasına imza atıldı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Bursa’nın tekstil ve kumaş sektöründe kaliteli üretimi ve tasarımıyla uluslararası arenada önemli bir merkez konumunda olduğunu belirterek, “Uluslararası firmaların yer aldığı, önemli aktörlerin bir araya geldiği fuarımızı geride bıraktık. 8’incisini gerçekleştirdiğimiz Bursa Textile Show, ses getiren önemli fuarlar arasında yer alıyor. Zara, Armani ve Hugo Boss gibi firmaların fuarda olması önemli. Bu firmalar dünyanın büyük firmaları ve alım tonajları çok yüksek. Önümüzdeki dönemde de fuarımızı büyüterek Bursamıza ve ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz. Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay da fuarın ilk günü müjdesini vermişti. İnşallah bir sonraki Bursa Textile Show’u uluslararası fuar merkezimizde gerçekleştireceğiz. Başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere ilk günden bu yana fuara sahip çıkan tekstil sektörü temsilcilerimize ve fuarımızın düzenlenmesine destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Bursa Textile Show 3 gün boyunca dünyanın farklı bölgelerinden gelen alıcıları firmalarla buluşturdu. Dünyaca ünlü birçok markanın da bulunduğu fuarda, alıcılar 2022-23 sonbahar/kış kumaş koleksiyonlarını inceleme imkanı bularak Bursa Textile Show’dan memnun ayrıldı.
 Seçen Tekstil Firma Yetkilisi Soykan Gülseçen, 50 farklı ülkeden gelen ziyaretçilerin bulunduğu fuardan çok memnun kaldıklarını belirterek, “Bursa Textile Show’a ilk yılından itibaren katılıyoruz. Dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler ile buluştuk. Bu güzel fuarı düzenledikleri için BTSO’ya teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Fuar organizasyonundan övgüyle bahseden LPP Firması’ndan Andrianna Kalinska, “Bursa Textile Show, takip ettiğimiz fuarlar arasında yer alıyor. Kompakt ve iyi kurgulanmış bir fuar. Hiç zaman kaybetmeden, doğrudan ve kolayca kumaş ve aksesuarları inceleyebiliyoruz. Burada birlikte çalıştığımız firmalar var. Gelecek yıllarda Bursa Textile Show’da yer almayı sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Hollanda’dan fuarı ziyaret etmek için Bursa’ya gelen Lijanna Nagle, son olarak mart ayında düzenlenen fuara katıldığını belirtti. Bu kez fuarın çok daha hareketli ve canlı geçtiğini ifade ederek, çok güzel kumaşlar sergilendiğini söyledi.

Fuara Meksika’dan gelen Eric Chavez ise fuara 5. kez geldiğini ve çok başarılı bir fuar olduğunu vurguladı. Meksika pazarı için çok çeşitli aynı zamanda kaliteli kumaşlar bulabildiklerini belirterek, önümüzdeki yıllarda da bu fuara katılmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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