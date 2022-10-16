Bursa Textile Show 18 Ekim’de başlıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde tekstil sektörünün dış ticaretini güçlendirmeyi hedefleyen Bursa Textile Show (BURTEX) Fuarı 18 Ekim 2022 Salı günü kapılarını açıyor.BURSA (İGFA) - Bursa’da sektörün lider oyuncularını bir araya getiren Bursa Textile Show Fuarı, 8. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Ticaret Bakanlığı destekleriyle düzenlenecek fuarda 133 firma, 2023-2024 Sonbahar-Kış kumaş ve aksesuar koleksiyonlarını ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek fuara 40’ı aşkın ülkeden 500’den fazla yabancı alıcının katılması bekleniyor. Fuarda ayrıca BTSO’nun Ticari Safari Projesi ile tekstil sektörüne yönelik yürüttüğü iki ayrı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi kapsamında yabancı iş profesyonelleri katılımcı firmalarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Oda olarak sektörlerin ihracat odaklı büyümesine yönelik UR-GE projelerine büyük önem verdiklerini söyledi.

Türkiye ekonomisinin üretim ve ihracat merkezi Bursa’yı dünyadaki en önemli fuar merkezlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini dile getiren İsmail Kuş, “Bursa Textile Show’u 2018 yılından bu yana fuar olarak organize ediyoruz. Bugün bölgenin en büyük giysilik kumaş fuarı konumunda. Kentimizin sektördeki rekabetçiliğini güçlendirmek ve firmaları yeni müşteri kitleleri ile buluşturmak amacıyla fuarcılık çalışmalarımıza devam edeceğiz. Fuarımız, ziyaretçi sayımızı ve niteliğini her geçen yıl artırarak Bursa’da tekstil sektöründe önemli bir marka haline geldi. İlk günden bu yana fuara sahip çıkan tekstil sektörü temsilcilerimize ve fuarımızın düzenlenmesine destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Fuarda 3 gün boyunca sektördeki yeniliklerin ve Bursa’nın modaya yön veren ürünlerinin sergileneceğini ifade eden İsmail Kuş, katılımcı firmaların talepleri doğrultusunda başta Rusya, İspanya, İtalya ve İngiltere olmak üzere 40’ı aşkın hedef ülkeden 500’den fazla yabancı iş profesyonelinin fuarı ziyaret edeceğini de sözlerine ekledi.