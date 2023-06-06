Bursa Terminali'nde bayram hareketliliği

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar Bursa'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin yolunu tuttu. Yetkililer, 16 Haziran’da okulların tatile girmesiyle birlikte yoğunluğun yaşanmasını beklerken, bilet alacakları 16 Haziran'dan sonrası için uyardı.Merve Özdemir ÇEVİK - Onur POLAT / Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Her bayram olduğu gibi bu bayramda tatilini memleketinde ailesi ve sevdikleri ile geçirmek isteyen vatandaşlar şimdiden biletlerini almaya başladı.

Şehirlerarası terminallerde ise hareketlilik yavaş yavaş kendini göstermeye başlarken yakın zamanda otobüs biletlerine getirilen zamlar da vatandaşı yolculuk yapma konusunda biraz zorladı.

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir otobüs firmasında Vardiya Amiri Yunus Doli, terminaldeki son durumu anlattı.

Bilet fiyatlarına getirilen zam konusunda da bilet alacakları uyaran Doli, sektör olarak öncelikle okulların kapanmasını beklediklerini belirterek, "16 Haziran’dan sonra biraz daha yoğunluğa elverişli bir hareketlilik gözüküyor. Aynı zamanda Kurban Bayramı öncesinde arefe gününü bekliyoruz. Bilet fiyatlarına bakıldığında şu an 16 Haziran’dan sonrası için bir zam yapıldı. Zaten internetten girip baktığınızda 15 Haziran ile 16 Haziran arasında farklar var. Bayram zamanı bilet alacak yolcular biletlerini zamlı olarak alacaklar” diye konuştu.

Öte yandan ek seferler için de tedbirlerin alındığını söyleyen Doli, “Kendi firmamız bünyesinde ek seferler için yeni sıfır otobüslerimiz hazırlanıyor. Diğer firmaların da katılımcı araçları olacaktır. Seferlerin yeterli olacağını düşünüyorum” dedi.