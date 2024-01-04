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Bursa Tek Enerji gücünü dünya sahnesine taşıyor

EKONOMİ 04.01.2024, 11:49
Bursa Tek Enerji gücünü dünya sahnesine taşıyor

Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki kapasitesini artıran örnek projelere imza atan Tek Enerji, Avusturya’da kurduğu yeni firması ‘Eco Solar’ ile hizmet ağını global arenaya taşıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Tek Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, ‘Bursa’dan yola çıkarak kısa sürede Türkiye’nin dört bir yanına yayılan hizmetlerimizi artık dünyaya ihraç edeceğiz. İnanıyoruz ki 2024, ilk olarak Avrupa’ya taşıdığımız hizmet kalitemize yeni zirveler ekleyeceğimiz bir yıl olacak’ dedi.

Konutlardan, işletmelere ve sanayi kuruluşlarına kadar birçok kişi ve kuruluşu kendi enerjisiyle buluşturan Tek Enerji, sürdürülebilir projeler kapsamında Türkiye'nin GES alanındaki ilk Yap-İşlet-Devret projesini Bursa’da hayata geçirmeyi başarmıştı. BURULAŞ’a ait 30 hafif raylı sistem istasyonunda çatılara kurulan güneş enerji santralleriyle raylı sistemin kendi enerjisini kullanmasını sağlamıştı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirilen projenin ‘yerli ve milli ekonomi’ için referans bir model olduğunu vurgulayan Tek Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, "9 yıllık deneyimimizle çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Burulaş’ın 30 istasyonuna kurduğumuz 2 bin 230 kWp gücündeki GES panellerimizden sonra, Bursa Muradiye Su Fabrikası'nda da 3 bin kWp kurulu gücün üzerinde bir enerji üretim yatırımına da imza atmıştık. Türkiye’nin sanayi üretiminde aktör konumunda olan sanayi kuruluşlarına da kurduğumuz çevreci projelerle sadece temiz bir geleceğe katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda endüstriyel çözümlerimizle ülkemizin enerji verimliliğini artırıyoruz " açıklamasını yaptı.

ECO SOLAR İLE AVRUPA PAZARINDA

Tüm çatı tiplerine uygun yenilenebilir enerji çözümleri sunan Tek Enerji, sadece ülkemizde birçok çatıyı güneş enerji santrali (GES) ile tanıştırmakla kalmayıp, Avusturya’da yeni faaliyete aldığı Eco Solar isimli firma ile sürdürülebilirlik ve yeşil enerji konusunda Avrupa'da da yeni başarı hikayeleri yazmaya hazırlanıyor. “Avusturya’da kurduğumuz Eco Solar firmamızı 2024 yılı itibariyle devreye alarak güneş enerjisi panelleri, inverterler, solar kablolar ve bağlantı elemanları gibi ürünlerin satışını yapacağımız solar market hizmetimize başlayacağız” bilgisini veren İbrahim Şahintaş, uzun süredir EPC (Engineering, Procurement, Construction) firmalarıyla işbirliği görüşmelerinin sürdüğünü kaydetti. Şahintaş, sadece Türkiye’de değil, uluslararası alanda da yenilenebilir enerji sektöründe etkin bir konuma gelme yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceklerini de sözlerine ilave etti.

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