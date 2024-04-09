Bursa TB'den bayram mesajı

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.BURSA (İGFA) - Mesajında, birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Başkanı ÖzerMatlı, “Bu yıl da on bir ayın sultanı mübarek Ramazan Ayı’nı tamamlayabilmenin mutluluğunu, huzurunu ve manevi hazzını yaşıyoruz. Bayramlar, sevgi ve saygının, hoşgörü ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı müstesna zamanlardır. Bu kıymetli günler, sadece sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz ve eğlendiğimiz günler değil, hatalarımızdan ders aldığımız ve manevi olarak yenilendiğimiz çok özel zamanlardır. Bu vesileyle birbirimize daha da yakınlaşma, kırgınlık ve dargınlıkları unutma fırsatı yakalıyoruz” dedi.

Ramazan ayının manevi ikliminin tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini dileyen Matlı, mesajını şöyle sürdürdü: “Bir ay boyunca sabır, merhamet ve paylaşmanın önemini bir kez daha hatırladığımız Ramazan ayının ardından, bu mübarek bayramın da ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diler, başta üyelerimiz ve kıymetli aileleri olmak üzere tüm hemşerilerimin Ramazan Bayramı’nı kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım