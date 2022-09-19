Bursa, Tacikistan'a ticari kapı açıyor

Bursa ile Tacikistan’ın Khatlon Bölgesi arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için DOSABSİAD’da iş birliği protokolü imzalandı. Bölgedeki firmaları da ziyaret eden heyet, yeni yatırımlar için kolları sıvadı.BURSA (İGFA) - Bursa-Tacikistan Bölgeler Arası İş Forumu ve İkili İş Görüşmeleri programı, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği’nin (DOSABSİAD) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

DOSABSİAD ile Khatlon Ticaret ve Sanayi Odası arasında iş birliği protokolünün imzalandığı törene TÜGİAD Genel Başkanı-DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Akif Dikici, Tacikistan Khatlon Bölgesi Yatırım ve Devlet Mülkiyeti Yönetimi Dairesi Başkanı Qirbonzoda Qurbonali, Dangara Serbest Ekonomik Bölge Başkanı Muhammed Yatımzoda, Kulab Serbest Ekonomik Bölge Başkanı Mustafa Abdullozoda ve iş heyeti katıldı.

Başkan Nilüfer Çevikel, Bursa ile Tacikistan arasında yaklaşık 10 milyon dolar ticaret hacminin olduğunu belirterek, yatırım fırsatlarını ve iş birliği imkânlarını üyelerine tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Çevikel, “Tacikistan, 2,5 milyon dolar ihracat hacmi ile ekonomik büyümesini artırarak sürdüren bir ülke. Biz de DOSABSİAD olarak hem ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamak, hem de üyelerimizin bölgedeki yatırım fırsatlarından faydalanması için harekete geçtik. Son yıllarda sanayicimizin üzerinde baskı oluşturan enerji maliyetlerinin Tacikistan’da oldukça düşük olması, yatırım rotası açısından bu ülkeyi daha da cazip hale getirecek” diye konuştu.

YENİ İŞ BAĞLANTILARI KURULACAK

Khatlon Bölgesi Yatırım ve Devlet Mülkiyeti Yönetimi Dairesi Başkanı Qirbonzoda Qurbonali de, Türkiye ve Tacikistan’ın güçlü tarihi bağlara ve ortak kültürel mirasa sahip iki kardeş ülke olduğunu söyledi.

Tacikistan’ın Bursalı firmalarla tekstil ve otomotiv sektörleri odaklı iş birliği içinde olduğunu da vurgulayan Qurbonali, “Bursa ile farklı sektörlerde de yeni iş bağlantıları kurmak istiyoruz. DOSABSİAD, bu anlamda önemli bir köprü görevi üstlenecek” dedi.

Tekstil, gıda ve otomotiv sektörü temsilcilerinin bulunduğu Tacikistan heyeti, bölgedeki firmaları ziyaret ederek iş birliği odaklı görüşmeler yaptı.