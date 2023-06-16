Bursa SMMMO Başkanı Hüseyin Halil: Acı reçeteye hazır olun

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Hüseyin Halil, iki turlu Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında başlayan yeni döneme yönelik değerlendirmelerde bulunurken, ülke gündemine ilişkin ekonomik öngörülerde de bulundu. Merve ÖZDEMİR ÇEVİK / Onur POLAT - Herkes DuysunBURSA (İGFA) - Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Hüseyin Halil, yeni kabine, üretim politikası, asgari ücret ve EYT’de SGK’ya takılanlardaki son durumu Herkes Duysun’a anlattı.



Yeni kabinenin yeni heyecanlarla geleceğini umduğunu ve geçmiş dönemden alınacak bazı derslerle hareket edeceğini düşündüğünü ifade eden Bursa SMMMO Başkanı Hüseyin Halil, "Hazine ve Maliye Bakanı’nın çoğunlukla önceliğinin hazine kısmında olacağını, maliye politikalarının daha sonra, maliye bakanlığındaki bürokrasi değişiminin de bu sürecin ikinci ayağını oluşturacağını, yıl sonuna doğru da operasyonun tamamlanacağını düşünüyorum" dedi.

İLK 6 AYIN ACI REÇETE KISMI OLACAK

Yeni sürecin ilk 6 ayının acı reçete kısmının olacağını ve tüm vergi mükelleflerinin ve meslektaşlarını da dahil olmak üzere bu reçeteye hazır olması gerektiğini belirten Başkan Halil, yaz döneminin sonuna doğru ülkedeki vergi mükelleflerinin yeni vergilere de hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, “Bütçenin finansmanı ve yaklaşık 5 yıldır süregelen bizce yanlış olduğunu düşündüğümüz hazine ve maliye politikalarının bir sonucu var artık. Bu sonucun iç piyasa dinamikleriyle de finansmanı söz konusu. Popülizm ya da seçim ekonomisi yapılmıyor diyorduk ama bu dönem gördük ki iktidar da muhalefet de herkes seçim ekonomisi yaptı. Şimdi de onun bedelini ödeyeceğiz diye düşünüyorum. Ben ilk 6 ayın acı reçete kısmının olacağını ve tüm vergi mükelleflerinin ve meslektaşlarım da dahil olmak üzere bu acı reçeteye hazır olunması gerektiğini düşünüyorum. Umarım ilkbaharda olacak olan yerel seçimler için popülist yaklaşımlar ve seçim ekonomileri uygulanmaz" diye konuştu.

BURSA'NIN ÜRETİM POLİTİKASINA KATKISI

Ülkenin üretim politikasına Bursa’nın katkısının büyük ölçüde olacağını belirten Halil, üretim ekonomisinin sağlıklı ayaklar üzerine oturmasının da ancak faiz, kur, istihdam paketinin üçlü sac ayağının doğru temeller üzerine oturması ile mümkün olacağını söyledi.

"Kur ve faizin de doğru yere oturmasıyla, doğru fiyatlamayla, doğru maliyetleme ile sattığınız ürünün hammaddesini de doğru fiyatla aldığınız ya da sattığınız zaman uzun soluklu üretim ve istihdamın artacağını düşünüyorum" diyen Hüseyin Halil, "Bursa’nın ekonomisi dinamiktir. Tüm bunlara en hazırlıklı olan sektör de oto yan sanayi ve tekstil sektörüdür. Biraz şanslıyız burada. Uluslararası piyasayla yarı entegre hatta bazıları tam entegre olmuş durumdadır vergi mükelleflerinin. Yeni ve doğru fiyatlamayla doğru bir kur ve faiz politikasıyla ben Bursa’nın gücünü yeni dönemde ilk 1 yıldan sonra daha fazla göstereceğini hatta Bursa’nın lehine işlerin olacağını da öngöüyorum" diye konuştu.

Bu arada asgari ücret konusunda da beklentilerini paylaşan Bursa SMMMO Başkanı Hüseyin Halil, "Bayram ikramiyesinden ziyade yaşanılabilir bir ücretin hem emekliye hem de asgari ücretliye verilmesi gerektiğini düşünüyorum. İlla da bir tutar telaffuz etmem gerekirse 12 bin TL civarında bir asgari ücret ve en düşük emekli maaşı olması gerekir. Beklentim de 5 Temmuz’da enflasyonun açıklanmasıyla beraber sabah sanıyorum 10.00 itibariyle enflasyon tutarı açıklanır ve o günlerde de asgari ücret, emekli ve memur maaşlarının artışları enflasyon gerçekleşmesiyle beraber şekillenir" dedi.

BURSA'NIN ÖZVERİLİ ÇALIŞMASIYLA 10 BİN DOSYA KALDI

Emeklilikte Yaşa Takılanlar olan EYT’lilerin daha sonra "SGK’ya takılanlar" olarak anılması üzerine de sıkıntıların boyut değiştirdiğinin sorulması üzerine de Halil, EYT konusundaki son durumu da değerlendirdi.

Bu konunun sürekli eleştirildiğini ifade eden Hüseyin Halil, “Eleştiriler yaptığımız konular var ama bir konuda hakkını teslim etmeliyim. En azından Bursa özelinde SGK Bursa İl Müdürlüğü müdürü nezdinde tüm çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Dün itibariyle bildiğim kadarıyla 10 bin civarında bir dosya kaldığını öğrendim. Diğer tüm dosyaların maaş bağlanma işleri yapıldı ve tamamlandı. Bir ayrıştırma yapıldı. Birden fazla kurumda primleri ya da sorunlu dosyaları olanların dışındaki herkes neredeyse tamamlandı. Bu arada yaşa takılanlardan SGK’ya takılanlar dediniz aslında orada çoklu bir adaletsizlik söz konusuydu. Adaletsizliğin bir kısmı giderildi ama büyük bir kısmı halen kaldı. 2008’de aslında 3 kurum birleşti ama bugün gördük ki gerçekten birleşmemiş. Başka bir adaletsizlik daha var o da 7440 sayılı yasa. Yasada ihya ve BAĞKUR borçlarının silinmesi ile ilgili düzenleme yapılmadı. 5-6 maddelik bir değişiklikten söz ediyor. Ben hükümetin de Sayın Cumhurbaşkanı’nın da bu konuya mutlaka eğilmesini, kamuoyunun da bu konuya duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.