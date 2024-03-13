Bursa Skal, Uludağ ve kış turizmini masaya yatırdı

Bursa Skal Kulübü olağan toplantısını Uludağ Genç Yazıcı Hotel'in ev sahipliğinde Uludağ’da gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Kulüp üyeleri ve misafirlerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Bursa Eski Valisi Ali Fuat Güven, Uludağ Kayak Merkezi A.Ş. İdari Müdürü İsmail Yavaş, Basın İlişkileri sorumlusu Oğuz Sönmez, Beceren Otel Operasyon Sorumlusu Yalçın Kırçoban ve Özdilek A.Ş. Yenişehir Tabiat Tarım Tesisi Müdürü Oğuz Özkul da hazır bulundular.

TOPLANTININ ANA GÜNDEMİ ULUDAĞ VE KIŞ TURİZMİ OLDU Bursa Skal Kulübü Başkanı Meltem Işık Mısırlıoğlu’nun açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Bursa Eski Valisi Ali Fuat Güven konuşmasında “ülkemizde kış turizmi dendiğinde ilk akla gelen merkez her zaman ULUDAĞ olmuştur” dedi. Güven, Uludağ sorunlarının kendi görev yaptığı dönemden beri hala devam ettiğini gördüğünü, bunun temel nedeninin Uludağ'da birden fazla kurumun sorumluluğu olmasından kaynaklandığını belirtti. Bursa’nın her ne kadar otomotiv ve sanayi kenti olsa da turizmin de yok sayılmaması gerektiğini hatırlattı.

Güven’in ardından kürsüye gelen Uludağ Kayak Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Beceren, yeni oluşturulan Uludağ Alan Başkanlığı'nın, dağda günümüze kadar birikmiş pek çok sorunu çözeceğine dair ümitli olduklarını, bunun da 3 yıl gibi bir zamanı alabileceği düşüncesini paylaştı. Beceren, Uludağ turizminde yaşanan sorunların başında ‘Günübirlik Ziyaretçi’ misafirler olduğunu ve öncelikle bu konuda adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Uludağ'ın günlük ziyaretçi sayısının 350 otobüse kadar ulaştığını belirten Beceren, bu durumun kayak yapmak amacıyla gelen ve konaklayan misafirleri olumsuz etkilediğini ifade etti. Bunun yanında 2023-2024 sezonunda kar yağışının yeterli olmasının oteller açısından verimli ve güzel bir sezonun geçmesini sağladığını, bu yıl kış dönemi boyunca 15.000 civarında üniversite öğrencisini ağırladıklarını da belirtti. Uludağ A.Ş. olarak misafir girişi, kayak ihtiyaçları, biletleme gibi işlemlerin de sorunsuz yürütüldüğünün bilgisini paylaştı.



Beceren, konuşmasının devamında "Oteller bölgesindeki arazi Milli Parklar’a ait olması, yani tesislerin mülkiyetinde olmaması nedeniyle kayakçı ile yayayı birbirinden ayırmak amaçlı tedbir alınamıyor, dolayısıyla güvenlik herkes için yetersiz kalıyor. Sorun belli olmasına rağmen şimdilik elden fazla da bir şey gelmiyor. Halbuki ULUDAĞ sadece Bursa için değil, ülkemiz için de önemli bir turizm geliri kaynağıdır, pist ve yürüyüş alanlarının mutlaka birbirinden ayrılması gerekiyor" dedi.

Çok yeni bir oluşumun bilgisini de veren Beceren, önümüzdeki yıl tüm kayak merkezlerinde geçerli olacak BOLKART ile Sezonluk Kayak Tesisleri Kullanma aboneliği uygulamasının hayata geçeceği müjdesini de verdi.

Uludağ A.Ş. Basın İlişkileri Sorumlusu Oğuz Özkul, bölgenin sosyal medyada tanıtımıyla ve olası şikayetlerle ilgilendiğini belirttikten sonra yaptığı değerlendirmede, yerel medyada Uludağ kayak pistlerinde yaşanan kazaların "pistlerde domuz, yollarda ayı geziyor" gibi gerçek dışı haberlerin düzeltilmesi konusunda yoğun çalışma yaptıklarını hatırlattı. Uludağ'daki azami fiyatlarla diğer kayak merkezlerindeki minimum fiyatları karşılaştırıp "çok pahalı" imaj yaratıldığını belirten Özkul, “misafirlerimiz bunun doğru olmadığını bizzat kendileri deneyimlemektedir, ayrıca Uludağ ülkemizdeki tüm kayak merkezlerine oranla en fazla ziyaretçi ağırlayan bir merkezdir” diyerek düşüncelerini paylaştı.

Bursa Skal üyelerinden GÜMTOB Yönetim Kurulu Başkanı Buğra ARTIÇ ise Uludağ otellerinin kongre turizmine de hizmet verme niteliğine sahip olmasının önemli bir avantaj olduğunu, sorunların aşılması durumunda daha da aktif hale gelebileceğine inandığını söylerken, Bursa etkinlik takvimini yerel yönetimler aracılığı ile 12 aya yaymak, Bursa’nın turizm gelirini ciddi anlamda arttıracağını ifade etti. Artıç, şehrin geceleme sayısını arttırmak amacıyla Uludağ Üniversitesi ile birlikte yapılan akademik çalışmalara devam edildiğini, bölge bölge konaklama sayılarının hesaplanması, grafiklerle, analizlerle doluluk dalgalanmalarının nedenlerinin araştırıldığını söyledi. 2023 yılında otellerin doluluk oranının %55 olduğunu hatırlatan Artıç, gelecek dönemlerde geceleme sayısını ve konaklama oranlarını artırmanın en önemli hedefleri olduğunu söyledi. Deprem nedeniyle bir anda bıçak gibi kesilen turizm hareketliliğinin ilkbahar ile birlikte Antalya, Bodrum ve Ege Bölgesi için yüksek dolulukların yeniden yakalandığını ancak ne yazık ki Bursa ve Uludağ’ın turizm pazarını Balkan ülkelerine kaptırdığını, kaybedilen pazar payını arttırmak ve geri kazanmak için tanıtım çalışmalarına devam edildiğinin bilgisini verdi.



Bursa Skal Geçmiş Dönem Başkanı Gülçin Güleç, BTSO'nun 45.Komitesinde otelcilerin toplu ihtiyaç ve alımları için bir kooperatif kurulması önerisi verildiğini, kurumların birlik olmasıyla eleman bulmak, yetiştirmek ve tüm bölümler için istihdam sağlamak için BTSO'nun bütçesinin oldukça fazla olduğunu ve bundan faydalanılması gerektiğini söyledi. Güleç, “BTSO’nun, Bursa'yı sanayi kenti olarak düşünmesi işimizi biraz zorlaştırsa da turizme ayrılan ciddi bir pay olduğunu ayrıca sanayi, tarım ve turizm desteği dengeli olmalı ve birlikte büyümeli" görüşü kabul edilmelidir dedi.