Bursa Siyah İnciri'nde sezon başlıyor

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), şehrin marka değerlerinden olan Bursa Siyah İnciri’nin hasat ve ihracat sezonu öncesinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - UYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Senih Yazgan’ın başkanlığında Uludağ İhracatçı Birlikleri’nde gerçekleştirilen ‘Bursa Siyah İnciri Sezon Öncesi Değerlendirme Toplantısı’na Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Kamiloğlu, ihracatçı firma yöneticileri ve sektör temsilcileri katıldı.

Sektör temsilcilerinin talep ve önerilerinin masaya yatırıldığı toplantıda konuşan UYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, Bursa’nın dünyaya mal olan ürünlerinden olan siyah incirin uluslararası marketlerde kazanmış olduğu marka değerinin korunmasının önemine vurgu yaptı. Türkiye’nin 19 bin tonluk yıllık siyah incir yaklaşık 17 bin tonunun Bursa’dan yapıldığını hatırlatan Prof.Dr. Yazgan, “Siyah incirimiz dünyanın dört bir yanına gönderiliyor, farklı coğrafyalarda beğenilerek tüketiliyor ve bu ürünümüze talep her yıl artıyor. Burada üreticinin ve ihracatçının koordineli çalışması, bu hassas ürünün yetiştirilmesinden, toplanmasına, sevkine kadar tüm işlemlerin zamanında ve titizlikle yürütülmesi çok önemli” dedi.

Gerçekleştirilecek hasat ve ihracatın hayırlı olmasını dileyen Prof.Dr. Senih Yazgan, “Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz yüksek rekolte, gerçekleştirdiğimiz ihracat ve dolayısıyla ülke ekonomimize katkımızın bu yıl artarak süreceğine inanıyoruz. Siyah incirimizin dünya üzerindeki pazarını genişleterek, bu lezzetin ününün daha fazla yayılması ve korunması için gerekli çalışmalarımızı hep birlikte yürütüyoruz” dedi.

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