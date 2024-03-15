Bursa PERDER üyeleri iftar programında buluştu

Bursa PERDER üyeleri, dayanışma, birlik ve beraberlik duygularını canlı tutmak amacıyla iftar programında bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa Perakendeciler Derneği (Bursa PERDER), yerel perakende zincirlerinin gelişimine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Dernek, ramazan ayında üyeleriyle bir araya gelmek amacıyla iftar programı düzenledi. Kurulan iftar sofrasında katılımcılar orucunu birlikte açtı. Düzenlenen iftar programına Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Kadem Kesimoğlu, Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürü Erhan Albayrak, Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdür Yardımcısı Metin Selçuklu, Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdür Yarımcısı Ünal Çıkış ve Bursa PERDER üyeleri katıldı

'FİYATLARIN SABİT KALMASI GEREKİYOR'

Bursa Perakendeciler Derneği (Bursa PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, Ramazan ayında dernek üyeleriyle düzenlenen anlamlı etkinlikte bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Ramazan ayında market ürünlerinde fiyatların sabit kalması ve zam yapılmamasının önemine vurgu yapan Kılıç, "Bu iftar programı vesilesiyle üyelerimizle buluşmak, yüzlerini görmek ve enerjileriyle bir arada olmak gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Ramazan ayı, insanlar arasında dayanışma ruhunu, yardımlaşmayı ve kalp birliğini pekiştiren mübarek bir ay. Sahip olduğumuz nimetlere şükretmeli ve ihtiyaç sahiplerini düşünmeliyiz" şeklinde konuştu. Kılıç, insanların tebessüm etmeyi, birbirlerini kırmamayı, saygı ve hoşgörü göstererek bu kutsal ayın amacına ulaşabileceğini vurgulayarak, "Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece güçlenmeye devam edeceğiz. Bursa PERDER olarak, üyelerimizin gelişimine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu tür etkinliklerde üyelerimizin yanımızda olduğunu görmek bizi mutlu ediyor. Tüm katılımcılara ve burada olamayan kardeşlerimize hayırlı ramazanlar diliyoruz" ifadelerini kullandı.