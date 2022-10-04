Bursa Ovaazatlı'nın toz biberi dünya mutfaklarında

Bursa'da Mustafakemalpaşa Ovaazatlı mahallesi üretilen kırmızıbiberler, bu senede dünya sofralarında yerini almaya hazırlanıyor. Hamur ürünlerinden, tatlısına, yöresel lezzetleriyle dünya sofralarına konuk olan Mustafakemalpaşa, bu yılda ihracatta rekor sayılara ulaştı.BURSA (İGFA) - 1940 yılından günümüze ulaşan ata tohumları, mayıs ayının ilk haftalarında tarlayla buluşup ilk can suları veriliyor, eylül ayına kadar Mustafakemalpaşa’nın verimli topraklarında yetişen kırmızı biberler, üreticiler tarafından özel olarak toplanarak kurutulmak üzere kesiliyor. 6 gün boyunca güneş ile kuruyan biberler kıyılmak üzere yeniden toplanıyor.

Bin derde deva olan Ovaazatlı Toz Biberi yoğun C vitamini içermesi nedeniyle sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. Kalp krizi riskini azalttığı, grip ve soğuk algınlığına iyi geldiği, mide usaresini kamçılayarak hazmı kolaylaştırıldığı, zihni olumlu etkilediği, kan dolaşımını hızlandırıldığı, iştah açtığı, idrarı artırdığı, böbrek, dalak ve pankreası yapılan araştırmalarla olumlu etkilediği biliniyor.

BİN 500 TON BİBER İLE İÇ VE DIŞ PİYASAYA ÜRETİM YAPILIYOR.

Her mahallesi ile adeta ayrı bir fabrikayı barındılar üretken şehir Mustafakemalpaşa’nın Ovaazatlı mahallesinde 7 bin dönüm kırmızı biber ekim yapılıyor, ekilen biberlerin %20’si salçalık biber olarak ayrılırken, yüzde 80’i toz biber olarak, yıllık 1500 ton olarak iç ve dış piyasaya üretim yapılıyor.

"Bölgemiz üreticilerinin emekleri ve devletimizin destekleri sayesinde senelerdir marka haline gelen Ovaazatlı Toz Biberimiz, bu senede bereketiyle, lezzetiyle sofralarımızı süslüyor" diyen Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ilçenin yöresel lezzetlerini dünyaya tanıtma çalışmalarını sürdürüyor. Mustafakemalpaşa, doğasıyla tarımıyla, insanıyla Türkiye’nin güzide ilçelerinden biri olduğu belirten Kanar, yerli yabancı tüm turistlerimizi ilçemize lezzetlerimizi tatmaya bekliyoruz çağrısında bulundu.