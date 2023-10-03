Bursa Osmangazi’de istihdam buluşmaları sürüyor

Bursa’da iş arayanlarla işçi arayanları bir araya getiren ‘istihdam buluşmaları’ devam ediyor. Osmangazi Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenen buluşmada yüzlerce kişi iş sahibi oldu.BURSA (İGFA) - İş arayan vatandaş ile personel arayan firmaları buluşturan istihdam buluşmalarının bir yenisi gerçekleşti.Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın Altıparmak’taki hizmet binasında gerçekleşen istihdam buluşmasına yüzlerce kişi başvuru yaptı.

Osmangazi Belediyesi, BTSO ve İŞKUR, yıl boyunca yaptığı ortak çalışmayla personel arayan firmalarla iş arayan vatandaşları bir araya getirip istihdama büyük katkı sağlıyor. Toplam 8 firmanın katıldığı istihdam buluşmasına yüzlerce iş arayan vatandaş başvuru yaptı.

Yapılan görüşmelerde 500 kişi iş sahibi oldu. 2 gün süren görüşmelerde iş sahibi olan yüzlerce kişi iş bulmanın mutluluğuyla evlerine dönerken bu buluşmaları organize eden başta Osmangazi Belediyesi olmak üzere aracı kurumlara teşekkür etti. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Binbaşı da istihdam buluşmasına katılarak iş arayan vatandaşlar ile kurum yetkililerine başarılar diledi.