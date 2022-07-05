Bursa Osmangazi'den esnafa e-ticaret desteği

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) başkanlığına seçilen Fahrettin Bilgit ve yönetim kurulu üyelerine yaptığı ziyarette, e-ticaret satışı için çalışma yaptıklarını belirten BESOB Başkanı Bilgit’e, 'www.emeginkalbi.com' adlı e-ticaret sitesinin müjdesini verdi.BURSA (İGFA) - Kurban Bayramı öncesinde Bursa Esnaf Sarayı’nda BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ve oda başkanları ile bir araya gelen Osmangazi Başkanı Mustafa Dündar, BESOB başkanlığına seçilmesinden dolayı Bilgit’i tebrik etti.

BESOB başkanlığına seçilen Fahrettin Bilgit, seçimin ardından merkez ilçeler arasında kendilerine ziyarete gelen ilk belediye başkanının Mustafa Dündar olduğunu ifade ederek, Başkan Dündar’a ve beraberindekilere teşekkürlerini sundu.

Konuşmasında, teknolojik gelişmeler nedeniyle özellikle küçük esnafın yaşadığı bir takım sıkıntılar olduğunu ifade eden Başkan Bilgit, “Pandemi süreci ticaret anlayışını değiştirdi, süreci 20-30 yıl öne çekti diyebilirim. E-ticaret konusunda çalışma yaparak, esnafımızı rahatlatmak istiyoruz. Bununla ilgili de çalışma yürütüyoruz. Önümüzdeki süreçte de, sizleri sıkıntılarımızın, ortak akılla çözümü noktasında arayıp desteklerinizi istemeyi sürdüreceğiz. Bu konuda size olan inancımız tam” diye konuştu.

DÜNDAR; “ESNAF İÇİN, 'emeginkalbi.com' SİTESİNİ KURDUK”

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit’in, e-ticaret sitesi kurması konusundaki düşünceleriyle ilgili, kendilerinin daha önce yapmış oldukları güzel bir çalışma olduğunu belirten Başkan Dündar, “Başkanımızın da dediği gibi insanlar alışverişlerini internet ortamından yapmaya başladı. Sizlerin, internet üzerinden satışla ilgili bir düşünceniz olduğunu öğrendim. Aslında bizlerin bu konuda güzel bir çalışması oldu. Bursa Esnaf ve Sanatkârı Odası BESOB, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası BTSO ile Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği işbirliği ile www.emeginkalbi.com isimli site kurduk. Ticari bir kaygı taşımadan oluşturduğumuz bu platformla ilgili gerekli tüm altyapı çalışmalarını da tamamladık. Ancak esnaf ve vatandaşlarımız bu konuya yeterli ilgiyi göstermedi. İsterseniz, bu platformu daha etkin hale getirmek için birlikte çalışabiliriz. Bahsettiğiniz internetten satışla ilgili düşüncenize, altyapısı hazır olan bu platformla destek verebiliriz” diye konuştu.