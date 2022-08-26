Bursa'nın 'Yeşil Çevre'si Romanya'da da örnek alınacak

Bursa’da su arıtma hizmeti veren Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi’ni ziyaret eden Rumen heyet, tesisteki çalışmaları örnek alarak ülkelerine taşımayı hedeflediklerini söyledi.BURSA (İGFA) - Yeni yatırımlarla kapasitesini ve hizmet alanını genişletmeyi amaçlayan ve bu nedenle unvanı değişen S.S. Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi’ndeki çalışmalar, Avrupa ülkelerinin öncelikli gündeminde yer almaya devam ediyor. Romanya’dan gelen heyet, kooperatifteki çalışmaları hayranlıkla inceledi.

Muharrem Karabulut’un başkanlığını yaptığı Yeşil Bursam Derneği’nin organizasyonu ile Avrupa Birliği Romanya Ulusal Ajansı’nca kabul edilen ‘Barış İçinde Büyütüyoruz’ adlı Erasmus projesi kapsamında Ramnicu Kenti Güzelleştirme Derneği Başkanı Volodea Mateavici ile Sarat Belediye Meclis Üyesi Florin Ceparu ve beraberindekiler ile Romanya ve Türkiye’nin dört bir yanından gençler, Bursa’daki temaslar kapsamında S.S. Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi’ne inceleme gezisi düzenledi.

Kooperatif Genel Müdürü Mehmet Aydın’dan tesiste yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alan heyettekiler, daha sonra arıtma çalışmalarını yerinde inceledi. Rumen heyetin Başkanı Volodea Mateavici, ilk defa bu denli kapsamlı hizmet veren bir arıtma tesisi gördüklerini ve Avrupa standartlarında yapılan çalışmalardan çok etkilendiklerini dile getirdi. Mateavici, ülkelerine döndüklerinde Yeşil Çevre’deki modeli örnek alarak daha çevreci bir üretim modeli anlayışı için girişimlerde bulunacaklarını dile getirdi.

‘DENEYİMLERİMİZİ PAYLAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Temelinin atıldığı 1998 yılından bu yana Yeşil Çevre’nin önemli dönüşümler geçirdiğini ve büyük yatırımlarla rol model olmaya devam ettiğini dile getiren S.S. Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın da, tesisin hizmet yelpazesini genişleterek sorumlu oldukları bölgelerde ortaklardan aldıkları güçle çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Bursa’nın doğusundaki 3 organize sanayi bölgesi ile Gürsu ve Kestel’in arıtma çalışmaları noktasında çevre dostu üretime önemli katkılar sağlarken hem yurt içinde, hem de yurt dışında örnek alınmasının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Aydın, "Hem atık su arıtma, hem çevre danışmanlığı alanlarında verdiğimiz hizmetlere yenilerini eklemeyi hedefliyoruz. Adeta kabına sığmayan bir tesis olarak deneyimlerimizi hem ülkemizdeki, hem de sınırlarımızın dışındaki ilgililerle paylaşmaya devam edeceğiz. Gelecek nesillere temiz su kaynakları bırakma hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu