Bursa'nın ilk 250 firmasından 33'ü DOSABSİAD'lı

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, BTSO’nun Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması’nda yer alan 33 firmanın, DOSABSİAD’ın ekonomiye katma değer sağlayan güçlü üye yapısını gözler önün serdiğini söyledi.BURSA (İGFA) - Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) üyesi 33 firma, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) 25’incisini düzenlediği Bursa 250 Büyük Firma Araştırması’nda yer aldı. DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, kent ekonomisine katkılarını artırarak sürdüreceklerini dile getirdi.

BTSO’nun çeyrek asırdır gerçekleştirdiği Bursa 250 Büyük Firma Araştırması’nın 2021 yılı sonuçlarının DOSABSİAD adına gurur verici olduğunu dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Listenin ikinci sırasında yer alan Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi TOFAŞ başta olmak üzere sıralamaya girmeyi başaran 33 firmamızı tebrik ediyorum. Küresel ölçekte son 100 yılın en büyük krizi olarak tanımlanan pandeminin gölgesinde faaliyetlerini sürdüren firmalarımız, tüm zorluklara rağmen ekonomik göstergelerde üstün performans sergiliyor. 33 firmamızın her birinin kent ve ülke ekonomisine yaptığı katkılar çok önemli ve değerli” diye konuştu.

‘SANAYİCİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ’

İhracattaki güçlü büyümenin etkisiyle bölgedeki firmaların başarılı bir performans sergilediğini de kaydeden Çevikel, “Sanayinin lokomotif kenti konumundaki Bursa’nın ekonomisine ışık tutmak amacıyla bu önemli çalışmaya liderlik yapan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’a teşekkür ediyoruz. Ortaya çıkan tablo, sanayicimizin ihracat odaklı büyüme hedefiyle üretime ve yatırıma kararlılıkla devam ettiğini bir kez daha göstermiştir. DOSABSİAD olarak, kent ve ülke ekonomimize katma değer sağlayacak projeler üretmeye çalışırken, sanayicimizin de yanında olmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda katkı sağlayan tüm firmalarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Önümüzdeki yıllarda bu sayının katlanarak artmaya devam etmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız" dedi.