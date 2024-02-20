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Bursa'nın Gelir ve Kurumlar rekortmenleri belli oldu
EKONOMİ 20.02.2024, 16:08
Bursa'da 2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin en fazla vergi beyan eden Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan resmi internet sitesinde yayımlandı.BURSA (İGFA) - Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı, 2022 Vergilendirme Dönemine İlişkin Bursa'da en fazla vergi beyan eden mükellefleri açıkladı.
Buna göre en fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesi için tıklayabilirsiniz.
En fazla kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesi için tıklayabilirsiniz.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|26
|69
|2. Fenerbahçe
|26
|67
|3. Trabzonspor
|26
|43
|4. Beşiktaş
|26
|43
|5. Kasımpasa
|26
|39
|6. Rizespor
|26
|36
|7. Antalyaspor
|26
|35
|8. Sivasspor
|26
|34
|9. Başakşehir
|26
|33
|10. A.Demirspor
|26
|32
|11. Kayserispor
|26
|32
|12. Samsunspor
|26
|30
|13. Ankaragücü
|26
|29
|14. Hatayspor
|26
|29
|15. Alanyaspor
|26
|29
|16. Karagümrük
|26
|28
|17. Gaziantep FK
|26
|28
|18. Pendikspor
|26
|26
|19. Konyaspor
|26
|25
|20. İstanbulspor
|26
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|23
|55
|2. Göztepe
|23
|46
|3. Kocaelispor
|23
|43
|4. Bodrumspor
|23
|42
|5. Sakaryaspor
|23
|40
|6. Boluspor
|23
|36
|7. Bandırmaspor
|23
|36
|8. Ahlatçı Çorum FK
|23
|35
|9. Gençlerbirliği
|23
|33
|10. Erzurumspor
|23
|30
|11. Keçiörengücü
|23
|29
|12. Manisa FK
|23
|27
|13. Ümraniye
|23
|27
|14. Adanaspor
|23
|23
|15. Şanlıurfaspor
|23
|22
|16. Tuzlaspor
|23
|22
|17. Altay
|23
|12
|18. Giresunspor
|23
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|25
|57
|2. Arsenal
|25
|55
|3. M.City
|24
|53
|4. Aston Villa
|25
|49
|5. Tottenham
|25
|47
|6. M. United
|25
|44
|7. Brighton
|25
|38
|8. Newcastle
|25
|37
|9. West Ham United
|25
|36
|10. Chelsea
|25
|35
|11. Wolves
|25
|35
|12. Fulham
|25
|29
|13. Bournemouth
|24
|28
|14. Brentford
|24
|25
|15. Crystal Palace
|25
|25
|16. Nottingham Forest
|25
|24
|17. Everton
|25
|20
|18. Luton Town
|24
|20
|19. Burnley
|25
|13
|20. Sheffield United
|25
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|62
|2. Girona
|25
|56
|3. Barcelona
|25
|54
|4. Atletico Madrid
|25
|51
|5. Athletic Bilbao
|25
|49
|6. Real Sociedad
|25
|40
|7. Real Betis
|25
|39
|8. Valencia
|25
|36
|9. Las Palmas
|25
|35
|10. Getafe
|25
|34
|11. Osasuna
|25
|32
|12. Deportivo Alaves
|25
|28
|13. Villarreal
|25
|26
|14. Rayo Vallecano
|25
|25
|15. Sevilla
|25
|24
|16. Mallorca
|25
|23
|17. Celta Vigo
|25
|20
|18. Cadiz
|25
|17
|19. Granada
|25
|14
|20. Almeria
|25
|8
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