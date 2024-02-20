Bursa'nın Gelir ve Kurumlar rekortmenleri belli oldu

Bursa'da 2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin en fazla vergi beyan eden Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan resmi internet sitesinde yayımlandı.BURSA (İGFA) - Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı, 2022 Vergilendirme Dönemine İlişkin Bursa'da en fazla vergi beyan eden mükellefleri açıkladı.

Buna göre en fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesi için tıklayabilirsiniz.

En fazla kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesi için tıklayabilirsiniz.