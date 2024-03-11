Son Dakika

Bursa'nın coğrafi işaret tescilli değeri 33'e çıktı... Bursa Kestanesi de tescile kavuştu

EKONOMİ 11.03.2024, 15:43
Bursa'nın coğrafi işaret tescilli değeri 33'e çıktı... Bursa Kestanesi de tescile kavuştu

Bursa’ya özgü değerleri markalaştırarak şehir ekonomisine kazandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla Bursa kestanesi için de Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alındı. Bursa kestanesiyle birlikte Bursa’nın Coğrafi İşaret Tescil Belgeli değeri de 33’e çıktı.BURSA (İGFA) - Bursa'da üretim kalitesinin artırılmasından ürünlere uluslararası pazar bulunmasına kadar her alanda önemli çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, tarım ürünlerinin markalaşmasına da büyük önem veriyor.

Daha önce Tarım A.Ş. aracılığıyla BlackBursa markasıyla siyah inciri tescilleyen Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir biberinin ve Keles kirazının ardından coğrafi işaret alma çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Yapılan inceleme ve analiz sonucunda, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ‘Bursa kestanesi’ne de Coğrafi İşaret ve Tescil Belgesi verildi. HAGEL aracılığıyla tarımsal ürünlerin marka değerini artıracak çalışmalara devam ettiren Büyükşehir Belediyesi, ‘Keles çörek otu yağı’ ve ‘Keles sorgun peyniri’ ile ilgili Coğrafi İşaret ve Tescil Belgesi için Türk Patent Kurumuna müracaatını da gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa’da güçlü sanayimiz, denizimiz, gölümüz, dağımız, ovamız, yaylalarımız, meyvemiz, sebzelerimiz var. Allah'a şükür yaptığımız çalışmalarla Yenişehir biberi ve Keles kirazı için coğrafi işaret tescil belgesi almıştık. Şimdi de ‘Bursa kestanesini de tescillemiş olduk. Ürünlerimizin dünya literatürüne girmesi adına bu tescil önemli ve değerli. Amacımız bu tescilleri daha da artırmak” dedi.

33 TESCİLLİ ÜRÜN

Dünya genelinde coğrafi işaret tescilli ürünler milyarlarca dolarlık pazar payına sahip olurken, Türkiye’de bin 545 adet coğrafi işaretli ürün bulunuyor. Coğrafi İşaret ve Tescil Belgeli ürün sayısı 33’e ulaşan Bursa, Marmara Bölgesi’nde en fazla coğrafi işaret alan şehir oldu. Bursa Bıçağı, cantık, cevizli lokum, döner kebabı, kestane şekeri, pideli köfte, Santa Maria armudu, siyah incir, süt helvası, tahinli pide, üzüm şırası, Bursa İpeği, şeftali, Gemlik Atı, Gemlik Zeytini, Gürsu Deveci Armudu, Bursa Havlusu, Zeyniler Hınkalı, Hasanağa Enginarı, Karacabey Soğanı, Keles kirazı, Mustafakemalpaşa Tatlısı, Müşküle İğne Oyası, Orhangazi Gedelek Turşusu, Yenişehir biberi, İnegöl Cerrah kuru fasulyesi, İnegöl Köfte, İnegöl sütlü kadayıfı, İnegöl Çıbrıkası, İznik Derbent dokuması, İznik Müşküle Üzümü, İznik Çinisi ve Bursa kestanesi coğrafi işaret tescilli ürünler arasına girdi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 29 78
2. Fenerbahçe 29 76
3. Trabzonspor 29 49
4. Beşiktaş 28 46
5. Kasımpasa 29 43
6. Başakşehir 29 42
7. Rizespor 29 39
8. Antalyaspor 29 38
9. Sivasspor 29 38
10. A.Demirspor 29 36
11. Samsunspor 29 36
12. Alanyaspor 29 36
13. Kayserispor 29 36
14. Konyaspor 29 32
15. Ankaragücü 29 30
16. Hatayspor 29 30
17. Karagümrük 29 29
18. Gaziantep FK 28 29
19. Pendikspor 29 26
20. İstanbulspor 29 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 26 61
2. Göztepe 26 55
3. Kocaelispor 26 45
4. Sakaryaspor 26 44
5. Bodrumspor 26 43
6. Ahlatçı Çorum FK 26 42
7. Boluspor 26 42
8. Bandırmaspor 26 41
9. Gençlerbirliği 26 37
10. Erzurumspor 26 34
11. Keçiörengücü 26 31
12. Ümraniye 25 30
13. Manisa FK 25 28
14. Tuzlaspor 26 27
15. Adanaspor 26 27
16. Şanlıurfaspor 26 24
17. Altay 26 15
18. Giresunspor 26 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 28 55
5. Tottenham 27 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 28 43
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 27 40
11. Chelsea 26 36
12. Fulham 28 35
13. Bournemouth 27 32
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 28 26
16. Everton 28 25
17. Nottingham Forest 28 24
18. Luton Town 27 21
19. Burnley 28 14
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 69
2. Girona 28 62
3. Barcelona 28 61
4. Atletico Madrid 28 55
5. Athletic Bilbao 28 53
6. Real Sociedad 28 43
7. Real Betis 28 42
8. Valencia 27 40
9. Las Palmas 28 37
10. Osasuna 28 36
11. Villarreal 28 35
12. Getafe 28 35
13. Deportivo Alaves 28 32
14. Sevilla 27 27
15. Mallorca 28 27
16. Rayo Vallecano 28 26
17. Celta Vigo 28 24
18. Cadiz 28 22
19. Granada 27 14
20. Almeria 27 9