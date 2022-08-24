Bursa Mustafakemalpaşa'da üreticinin incir mesaisi başladı

Bursa'da domates, biber, mantarın yanı sıra Türkiye’nin en lezzetli inciri Mustafakemalpaşa ilçesi Akçapınar Mahallesi'nde yetişiyor. Akçapınar'da sabahın ilk ışıklarında hasada başlayan üreticiler, mahsulleri özenle toplayıp, dış ülkelere ihracat ediyorlar.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en verimli tarım topraklarına sahip Mustafakemalpaşa’da domates salçasından toz biberine, ayı mantarından, incirine yüzlerce ürün, ilçenin köylerinden dünyaya gönderiliyor.

Mustafakemalpaşa’nın Türkiye’de tarımda marka şehri olduğunu dile getiren Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar yurtiçinden ve yurtdışıdan ilçe mahsullerine taleplerin yoğun olduğunu söyledi.

11 yıl önce başlayan "Siyah İncir" üretimi Mustafakemalpaşa Akçapınar Mahallesi'nde hızla devam ederken iç ve dış piyasaya günlük 10 ton siyah incir gönderiliyor.

HASAT SABAHIN İLK IŞIKLARINDA BAŞLIYOR

Akçapınar Mahallesi'nde sabahın ilk ışıklarında hasada çıkan üreticiler, incir ağacının altında güneşi karşılıyorlar. İklim koşullarından en fazla ve en çabuk şekilde etkilenen incir, özel toplama teknikleriyle kasalara özenle yerleştiriliyor. Mustafakemalpaşa’nın verimli topraklarında şifa kaynağı siyah incirler, özenle toplanarak, yurtdışında binlerce sofraya konuk oluyor.

Çoğunluğu kadın işçilerden oluşan adeta Akçapınar Mahallesini minik bir fabrikaya dönüştüren siyah incir hasadında, kadın üreticilerin özenle topladığı incirler satışa hazır hale getiriliyor. Akçapınar Mahalle Muhtarı Ahmet Seymen, "Mustafakemalpaşa’mızın verimli topraklarına kadın üretici eli değiyor ve hem kadın üretici istihdamı sağlıyoruz, hem dünyanın en lezzetli siyah incirlerini dünyaya servis ediyoruz" dedi.

Damak çatlatan lezzetiyle Mustafakemalpaşa tatlısının coğrafi işaretle koruma altına alındığı gibi Akçapınar Kara İncirinin de tescillenmesi için geçtiğimizde yıllarda bir atakla Akçapınar Kara İncir Festivali düzenleyen Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, bu senede 4 Eylül’de yeniden bu eşsiz organizasyona ev sahipliği yapacağı müjdesini verdi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar döneminde kurulan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile üreticilere destek olmaya yönelik çalışmalarını devam ettiren Başkan Kanar ‘’İlçemiz adeta dev bir fabrika. Mahallelerimiz adeta bir cennet domatesinden biberine, mantarından incirine iç piyasa ve dış piyasaya gönderdiğimiz ürünler ile dünya pazarına açılıyoruz. Günlük 10 ila 12 ton arası incirin toplandığı mahallemizde çoğunluğu kadın üretici olmakla birlikte iki yüz elli kişiye istihdam oluyor. Dünyaya açılarak araladığımız bu kapıyı bu senede İncir Festivaliyle taçlandırıyoruz. Ekim ayımız dopdolu etkinliklerle geçiyor ilk etkinliğimiz Akçapınar İncir Festivali tüm halkımızı bu eşsiz lezzeti tatmaya bekliyorum" diye konuştu.