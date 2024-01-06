Bursa MUŞSİAD’a Gıyasettin Bingöl’den ziyaret

2024 yılının ilk toplantısında Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Bursa Sınav Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Gıyasettin Bingöl’ü ağırlayan Bursa MUŞSİAD Başkanı Ayhan Durgun, “Bingöl, birçok kişiye rol model olmuştur. Onursal Başkan olarak kendisini misafir etmekten mutluyuz.” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa MUŞSİAD, Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Bursa Sınav Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Gıyasettin Bingöl’ü ağırladı. Bursa MUŞSİAD Başkanı Ayhan Durgun, yönetim kurulu ve dernek üyeleri ile sohbet eden Bingöl, iş hayatından örnekler vererek tecrübelerini aktardı. Sınav Eğitim Kurumları’nın tek dershane şubesiyle başlayıp, Bursa’da ilk vakıf üniversitesinin hayata geçirilmesine uzanan çalışma sürecini anlatan Bingöl, disiplinli çalışmasının başarısında önemli rolü olduğunu vurguladı.

BİNGÖL: “HEMŞEHRİLERİMİZİN BAŞARILARIYLA GURURLANIYORUZ”

Bursa MUŞSİAD’ın kurumsal çalışmalarını ve üyelerin iş hayatındaki girişimlerini takip ettiğini anlatan Gıyasettin Bingöl. “Bursa’da çalışan, üreten hemşehrilerimizin iş hayatına dair tecrübelerini paylaşıp güçlerini birleştirdiği bir çatı altında kurumsal adımlar atmasını ilgiyle izliyorum. Oldukça genç ve başarılı yüzler, tecrübeli isimlerle bir araya gelme fırsatı buluyor. Hemşehrilerimizin gerek iş hayatında gerekse Bursa MUŞSİAD çatısı altında imza attıkları başarılarıyla gurur duyuyoruz.” dedi.

DURGUN: “SAYIN BİNGÖL, BİRÇOK KİŞİ İÇİN ROL MODEL OLMUŞTUR”

Bursa MUŞSİAD Başkanı Ayhan Durgun, ise “2024 yılının ilk ziyaretinde Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Bursa Sınav Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı değerli iş adamı Sayın Gıyasettin Bingöl’ü ağırlamaktan memnuniyet duyduk.” dedi. Durgun, sözlerini şöyle tamamladı: “Bursa MUŞSİAD Onursal Başkanı Gıyasettin Bingöl, Bursa iş dünyasına ışık tutan ve bir çok kişiye rol model olan hayat hikayesini, farklı sektörlerdeki iş tecrübesini bizimle paylaştı. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz.”