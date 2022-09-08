Bursa merkezli Revar Otomotiv Kırklareli'ye taşındı

45 yıldır ticari araç sektörü için kapı sistemleri, engelli sistemleri, bagaj kapağı sistemleri ve tutunma borusu sistemleri üretimi gerçekleştirerek, sektörde önemli başarılara imza atan Bursa merkezli Revar Otomotiv, büyüme hedefi doğrultusunda önemli bir değişime imza attı.BURSA (İGFA) - 2021 yılı başında çalışma alanını büyütme, personel sayısını da artırma kararı alan firma, Bursa’da yeterli personel bulamama sıkıntısından dolayı mevcut fabrikasını Kırklareli’ye taşıma kararı alan Revar Otomotiv, 15 bin metrekare kapalı alanlı ve güçlü teknolojik altyapıya sahip yeni yatırımını kısa süre önce devreye aldı.



1977 yılında Bursa merkezli olarak kurulan ve kurulduğu günden beri sektörde ciddi başarılı imza atarak Bursa’da 2, Adana’da 1 adet olmak üzere 3 ayrı fabrikada hizmet veren Revar Otomotiv, geleceğe dönük büyüme hamleleri doğrultusunda önemli bir değişime gitti. 45 yıldır Demirtaş Organize Sanayi Bölgesinde (DOSAB) faaliyet gösteren ve bugün itibarıyla Bursa ve Adana’daki fabrikalarında toplamda 250’den fazla kişiyi istihdam eden Revar, yurtiçi ve yurtdışındaki OEM’lere yönelik yapmış olduğu başarılı üretimlere paralel, 2021 yılı başında çalışma alanını büyütme, personel sayısını da artırma kararı almıştı.

Bursa’daki operasyonlarını büyütme kararı almasına rağmen yeterli personel bulamama sıkıntısından dolayı mevcut fabrikasını Kırklareli’ye taşıma kararı aldı.

Revar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Semih İğde, şirket olarak mevcutta 120 olan personel sayısını 2022 yılı sonunda 230’a yükseltmeyi amaçladıklarını ifade ederek, bu ilave yapılanma ile üretim cirosunu da yüzde 60 oranında artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu arada bugüne kadar aile şirketi olarak yönetilmekte olan Revar Otomotiv; bundan sonraki süreçte aile içindeki ortağın farkı sektörlerde yatırım yapmış olmasından dolayı Semih İğde yönetiminde çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.