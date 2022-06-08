Bursa Karacabey'de bezelye hasadı

İçerdiği protein miktarıyla beslenmedeki öneminin yanı sıra toprağın ihtiyaç duyduğu azotun karşılanmasınada katkısı olan bezelyenin hasadı Bursa'da devam ediyor.BURSA (İGFA) - Polikültür tarım yapılan ve yılın her mevsiminde üretimin olduğu Bursa'da bezelye üretiminin yüzde 37,4'ü, Türkiye üretiminin ise yüzde 10,7'si Karacabey ilçesi tarafından karşılanıyor.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, lezzeti ve kalitesiyle öne çıkan ve İlimizde bezelye üretiminin yoğun olarak yapıldığı Karacabey'de bezelye hasat programına katıldı.

''BU YIL TÜM ÜRÜNLERDE VE BEZELYEDE İYİ REKOLTELER BEKLENİYOR''

İl Müdürü Hamit Aygül, bu yıl tüm ürünlerde iyi rekolteler beklediklerini belirterek, bunlardan biri de bezelye olduğunu söyledi.

Baklagil sebzeleri içinde yer alan bezelyenin insan beslenmesinde çok önemli bir sebze olduğunun altını çizen Aygül, "Bezelye aynı zamanda havanın serbest azotunu köklerinde misafir ettiği nodoziteler aracılığı ile toprağa kazandırdığı için toprak beslemesi yönünden de önemli roller üstlenir. Bezelye dünyada en çok tüketilen yemeklik baklagillerden biridir. Ne yazık ki ülkemizde üretimi ve tüketimi diğer baklagiller kadar yaygın değil'' diye konuştu.

Tarıma dayalı sanayiinin gelişmiş olduğu Bursa'da yaygın üretimi yapılan bezelyenin dondurulmuş gıda sanayii için işlenmeye uygun aynı zamanda iyi bir münavebe bitkisi olduğunu kaydeden Aygül, "'Geçtiğimiz yıl ülkemizde 111 bin 625 ton taze bezelye üretilmiş ve bunun yüzde 28,51'i olan 31 bin 828 tonu Bursa'da gerçekleşmiştir. Bursa, 2021 yılında 33 bin 402 dekar alanda ürettiği 31 bin 828 ton bezelye ile ülkede lider konumdadır. Yenişehir ve Karacabey ilçelerinde de bezelye üretimi yoğun olarak yapılmaktadır" dedi.

2022 hasat sezonunda bezelye üretiminin 2021'e göre yüzde 30 artarak 40 bin tonu aşması bekleniyor.