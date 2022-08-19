Bursa iş dünyası üretmekten vazgeçmiyor

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), Bursa ekonomisinin nabzını tutmak adına üyeleri nezdinde gerçekleştirdiği BUSİAD İktisadi Yönelim Anketi’nin ilk sonuçlarını açıkladı.BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Özdemir’in katkılarıyla gerçekleştirilen çalışmada, Bursa iş insanın tüm zorlu koşullara rağmen, üretimden geri durmadığı da ortaya çıktı.

BUSİAD’ın 265 üyesine ait 202 firmadan 85’inin yanıt verdiği anket Mayıs-Ağustos ayları arasını kapsamakta. Ankete katılan firmalar, mevcut görünümlerini normal olarak değerlendirirken, son 3 aylık üretim ve istihdam performansı olumlu olarak görülmektedir. Yanı sıra imalat sanayi performansı da güçlüdür.

Anket sonuçlarına göre, firmalar önümüzdeki 3 aylık dönemde, siparişlerin mevcut seviyesinde genel olarak bir azalma beklemezken, büyüme ile ilgili de görece iyimser olduklarını ortaya koymaktadırlar. İmalat sanayi firmaları yatırım perspektifi itibariyle, önümüzdeki 12 ayda makine-teçhizat yatırımlarında artış beklentisine sahiptir.

Ankete katılan firmaların genel olarak çok yüksek bir kur ve faiz riski taşımadıkları görülmektedir. Firmaların, söz konusu riskleri yönetebildiği anlaşılmaktadır. Firmalar, döviz kurundaki değişmeleri satış fiyatlarına 0-3 ay arasında yansıtmaktadır.

Firmaların birim maliyetler açısından baskı altında olduğu ve ücret maliyetlerinde önümüzdeki dönemde artış bekledikleri görülmektedir. Firmaların, geçmiş döneme nazaran işletme sermayesi ihtiyacına bağlı olarak finansman ihtiyaçlarında artışın hammadde ve enerji maliyetlerindeki artışlara bağlı olarak gerçekleştiği düşünülmektedir.

Ankete katılan tüm firmalar, önümüzdeki dönemde satış fiyatlarının artacağını beklemektedir. Firmaların yıl sonu üretici fiyatlarının artacağı yönündeki beklentisi, yüksek enflasyon konjonktürünün süreceğini düşündüklerini ortaya koymaktadır. Anket, firmaların artan girdi ve işçi maliyeti ve yükselen kur ve enflasyona rağmen üretime dönük büyüme umudunu koruduklarını da göstermektedir.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, ilki gerçekleştirilen çalışmanın daha fazla firmanın katılımıyla geleneksel hale getirileceğini ifade ederek, “Ortaya çıkan sonuçlar Bursa iş dünyasının ekonomik bakışını da bilimsel olarak gösterecektir” dedi.

Küçükkayalar, “Bursa iş dünyası koşulların olumsuzluğuna bakmadan daha çok, daha verimli ve daha katma değerli üretimin peşindedir. Bu sonuçlar da bize bunun ipuçlarını veriyor. Düşünün ki, yarın koşullar biraz daha iyileşse Bursa üreticisinin şahlanışına da tanıklık edebiliriz. Tek dileğimiz, Batının ve yöremizin üretim üssü olma şansını bir kez daha yakalayan Türkiye’nin bu anlamda önünün açılmasıdır. Güven, öngörülebilirlik ve istikrar olması halinde bugünkü Türkiye’nin ikiye katlanması işten bile değildir” dedi.