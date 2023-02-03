Bursa iş dünyası umutlu

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), Bursa ekonomisinin nabzını tutmak adına üyeleri nezdinde Ocak 2023’te gerçekleştirdiği BUSİAD İktisadi Yönelim Anketi’nin üçüncüsünün sonuçlarını açıkladı.BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Özdemir’in katkılarıyla gerçekleştirilen çalışmada, ankete katılan firmalar, geleceğe daha iyimser bakıyor.

Ankete katılan firmaların, bir önceki çeyreğe göre performanslarında ortalama olarak olumlu yönde değişim görülüyor. Firmalar, gelecek altı aylık süre içinde performanslarında görece bir iyileşme beklentisi içinde. İmalat sanayi firmalarında daha güçlü olmak üzere, son üç aylık üretim hacminin bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak önemli ölçüde artış yönünde değişmesini bekleyen firmalar, gelecek üç ay için benzer eğilimin süreceği düşüncesindedir.

Ankete katılan tüm firmalar için ortalama olarak bir önceki çeyreğe göre istihdam performansının zayıfladığı, imalat sanayi firmalarında ise azalış yönünde daha güçlü bir değişim olduğu görülmektedir.

Öte yandan firmalar, yatırım perspektifi itibariyle, önümüzdeki 12 ayda makine-teçhizat yatırımlarında ve bina-tesis yatırım harcamalarında artış beklentisine sahiptir.

İHRACATTA ZAYIFLAMA BEKLENTİSİ...

İhracat performansında gözlenen ivme kaybı, ankete katılan ihracatçı firmalar tarafından da yansıtılmıştır. İhracat yapan firmaların son üç aylık ihracat siparişlerine ilişkin görünümlerinin bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak zayıfladığı görülmektedir.

Ankete katılan firmaların faiz riskinin bir önceki çeyreğe göre azaldığı imalat sanayi firmaları için ise söz konusu eğilimin daha güçlü olduğu görülmektedir. Döviz kurunda yaşanan istikrarın etkisiyle, kur değişimlerinin satış fiyatlarını etkileme hızı bir önceki çeyreğe göre azalmıştır.

Gelecek üç aylık dönemde TL cinsi kredi faiz oranına ilişkin beklenti, bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak önemli ölçüde azalış yönünde değişim göstermiştir.

Firmalar önceki üç aya kıyasla ortalama birim maliyetlerin ağırlıklı olarak artmasını beklemektedir. Bununla birlikte, emtia fiyatlarındaki gerileme maliyet baskılarını hafifletirken, enerji maliyetleri önemini korumaktadır.

Firmaların karlılık düzeylerinde bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak iyileşme yönünde değişim olduğu görülmektedir. Firmaların finansman ihtiyacı ise bir önceki çeyreğe göre azalış yönünde değişmiştir.

Firmalar, bir önceki çeyreğe göre gelecek 3 aya ilişkin satış fiyatlarının ağırlıklı olarak artış yönünde değişeceği beklentisini yansıtmıştır. Bununla birlikte, satış fiyatlarındaki değişme beklentisi, bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak önemli ölçüde azalış yönünde değişime işaret etmektedir. Yanı sıra yıl sonu yıllık üretici fiyatları enflasyonu beklentisi, bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak önemli düzeyde azalış yönünde değişim göstermiştir.

Anket sonuçlarını değerlendiren BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, İktisadi Yönelim Anketi’nin BUSİAD üyesi firmaların gelecekten umutlu olduğuna işaret ettiğini söyledi. Küçükkayalar, seçim yılına girilmesine ve pazarımız olan Avrupa Birliği ülkelerinde durgunluk hissedilmesine rağmen BUSİAD üyesi firmaların geleceğe dönük ümitli olmalarının çok önemli olduğunu belirtti. Küçükkayalar, Türkiye’ye yönelik her zaman umutlu olduklarını ve bunun bizzat sahada da karşılık bulmasının sevindirici olduğunu ifade ederek seçim sonrası Türkiye’nin ekonomik olarak sıçrama dönemine girmesini beklediklerini de belirtti. Küçükkayalar ankete yanıt veren BUSİAD üyesi şirketlere de teşekkür etti.