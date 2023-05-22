Bursa iş dünyası bu eğitimde buluşacak

MARSİFED; TÜRKONFED’in, VISA ve UNDP Türkiye işbirliğiyle hayata geçirilen İşimi Yönetebiliyorum Eğitimi’ne, 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü Bursa’da ev sahipliği yapacak.BURSA (İGFA) - İşimi Yönetebiliyorum Eğitimi'nde serinin beşinci eğitimini 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü Bursa’da Mövenpick Hotel’de gerçekleştirecek.

MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, etkinliğe dair verdiği bilgilerde, alanlarında uzman isimlerin Bursa iş dünyası temsilcileriyle buluşacağını ve bu isimler arasında Visa Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kıdemli Müdürü Didem Karabuda, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Yanık, Kocaeli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şerif Barış, Trendyol Satış ve İş Geliştirme Direktörü Özkan Çokaygil ve Vakko Holding Uluslararası Satış ve İş Geliştirme Direktörü Meltem Polat yer alacağını söyledi.

Bu projede ilk kez İşimi Yönetebiliyorum Ticaret Köprüsü etkinliğini de düzenleyecek olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Kaya, "Bu etkinlik komşu federasyonların katılımıyla gerçekleşecek olup, organizasyonumuza ayrı bir ışık tutacak" dedi.

Bugüne kadar binlerce KOBİ’ye eğitim verildiğinin de altını çizen Ramazan Kaya, "Geçtiğimiz yıllarda Eskişehir ve Denizli gibi illerde düzenlenen İşimi Yönetebiliyorum Eğitimi’nin bu yılki serisinin ilkine Bursa’nın ev sahipliği yapacak olması bizim için mutluluk verici. Bursa, ülke ekonomisine sağladığı katkılarla öne çıkan önemli bir şehir. KOBİ noktasında da ciddi potansiyeli barındırıyor. Biz de çatı kuruluşumuz TÜRKONFED’in bize belirlediği programlar doğrultusunda sıklıkla KOBİ’lerle bir araya geliyoruz. Bu etkinlik de bu tarz organizasyonlar arasında önem arz ediyor. Bursa’daki iş dünyası temsilcilerini ve KOBİ’leri 24 Mayıs Çarşamba günü etkinliğimize bekliyoruz" diye konuştu.