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Bursa İnşaat Sektörünün Gözü Suudi Arabistan Pazarında

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen İnşaat ve Yapı Malzemeleri UR-GE Projesi kapsamında Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde yurt dışı pazarlama faaliyeti düzenlendi. Programda 11 küme firması ile 60 Suudi firma arasında 200’ü aşkın ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.BURSA

EKONOMİ 14.03.2024, 11:25
Bursa İnşaat Sektörünün Gözü Suudi Arabistan Pazarında

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen İnşaat ve Yapı Malzemeleri UR-GE Projesi kapsamında Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde yurt dışı pazarlama faaliyeti düzenlendi. Programda 11 küme firması ile 60 Suudi firma arasında 200’ü aşkın ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - BTSO, üyelerini küresel rekabete hazırlamaya ve dış pazarlara açmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı destekleri ile inşaat ve yapı malzemeleri sektörüne yönelik hayata geçirilen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projesi kapsamında firmaların son durağı yatırımlar ve müteahhitlik hizmetlerinde özel bir konuma sahip olan Suudi Arabistan oldu. Suudi Arabistan'ın büyük projelerinden daha fazla pay almayı hedefleyen Bursa inşaat sektörü temsilcileri Cidde’de önemli temaslarda bulundu. Düzenlenen ikili iş görüşmeleri etkinliği iki ülke iş dünyası temsilcilerini bir araya getirdi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak ve 11 küme firmasının yer aldığı ikili iş görüşmeleri organizasyonunu Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal, Cidde Ticaret Ataşesi Oğuz Şahin, Cidde Ticaret ve Sanayi Odası Hükümet İlişkileri Başkanı Sultan Al-Hamid ve MÜSİAD Cidde Şube Başkanı Sait Barutçu da ziyaret etti.

“TİCARET HACMİ 6,5 MİLYAR DOLARA ULAŞTI” BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın güçlü tarihi ve kültürel bağlara sahip iki ülke olduğunu söyledi. Devlet başkanlarının liderliğinde son dönemde gerçekleştirilen yoğun temasların ekonomik ve ticari alandaki işbirliği fırsatlarını daha da artırdığını kaydeden Şenocak, “İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 6,5 milyar dolara ulaştı. İş dünyası temsilcileri olarak kısa vadede 10 milyar dolar, orta vadede ise 30 milyar dolar olarak belirlenen ticaret hacmi hedefine katkı sağlamak için çalışıyoruz.” dedi.

“SUUDİ ARABİSTAN’DAKİ FIRSATLARI DEĞERLENDİRMEYİ AMAÇLIYORUZ” Suudi Arabistan’daki cazip iş ortamının inşaat ve yapı malzemeleri sektöründeki firmalara da önemli avantajlar sunduğunu vurgulayan Şenocak, “Türkiye’nin en önemli üretim ve ticaret merkezi Bursa’nın inşaat sektör temsilcileri olarak güçlü bağlara sahip olduğumuz Suudi Arabistan ile ekonomik ilişkilerimizin gelişmesini arzu ediyoruz. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle geliştirdiğimiz UR-GE projemiz ile Cidde’de yurt dışı pazarlama faaliyetimizi gerçekleştirdik. Suudi Arabistan’ın inşaat sektörünün yıllık pazar büyüklüğü 120 milyar dolar seviyelerinde. Vizyon 2030 hedefleri doğrultusunda ülkede çok önemli yatırımlar yapılıyor. Bizler de üyelerimizin buradaki fırsatları değerlendirmesini amaçlıyoruz. Bu anlamda çok verimli bir program oldu. Suudi firmalar etkinliğimize büyük bir ilgi gösterdi. Yaptığımız ziyaretin yeni ticari ortaklıklarla taçlanacağına inanıyorum.” diye konuştu.

“ÜLKELERİMİZ ARASINDA GELİŞEN SİYASİ İLİŞKİLERİ TİCARETE DE YANSITMAYI HEDEFLİYORUZ” BTSO Meclis Üyesi Hüseyin Kul, BTSO çatısı altında kurulan Türkiye’deki ilk inşaat ve yapı malzemeleri sektörü UR-GE projesi kapsamında Suudi Arabistan’da ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiklerini kaydetti. Türkiye ve Suudi Arabistan arasında son dönemde siyasi ilişkilerde yaşanan olumlu gelişmeleri ticarete de yansıtmayı hedeflediklerini belirten Hüseyin Kul, şu değerlendirmede bulundu: “Suudi Arabistan’ın ‘Vizyon 2030’ projesi kapsamında NEOM, Red Sea, Qiddiya ve Diriyah Gate gibi mega projeler ile ülkedeki diğer enerji, konut ve altyapı projeleri başlatıldı. Bu projelerde şimdilik Türk müteahhitlik şirketleri yaklaşık 3 milyar dolar değerinde proje üstlendiler. Bizler de Türk inşaat malzemeleri üreticileri olarak bu pastadan pay almaya başladık ve bunu geliştirmek üzere çalışıyoruz. Buraya gelerek yerel iş insanları ile bu şartları yerinde görmek, bilgi almak ve iş geliştirmek çok önemliydi. Burada çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Sayın Başkonsolosumuz ve Ticaret Ataşemiz de bizleri yalnız bırakmadılar. Kendilerine ayrıca çok teşekkür ediyorum.”
BTSO 23. Meslek Komitesi Başkanı Levent Bilek ise proje kapsamında Özbekistan, ABD ve Bulgaristan’ın ardından dördüncü yurt dışı pazarlama faaliyetini Suudi Arabistan’a gerçekleştirdiklerini aktardı. Suudi Arabistan’ın inşaat ve yapı malzemeleri sektörü için büyük potansiyel taşıyan bir pazar olduğunu vurgulayan Bilek, ikili iş görüşmeleri etkinliğinin son derece faydalı geçtiğini ifade etti.
BTSO heyeti Suudi Arabistan’daki temasları kapsamında ayrıca Levels Contracting, Marine Services Company ve Vision Construction firmalarını ziyaret ederek, işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

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