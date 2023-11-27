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Bursa İnegöl'ün yeni markası: Özündenkuru

EKONOMİ 27.11.2023, 17:49
Bursa İnegöl'ün yeni markası: Özündenkuru

İnegöl’ün bereketli topraklarında yetişen ürünlerin işlenip üreticilerin kazancını arttırma hedefiyle oluşturulan meyve ve sebze kurutma tesisi hizmete girdi.BURSA (İGFA) -İnegöl Belediyesi’nin İnegöl Tarım Modeli kapsamında hayata geçirdiği Üreten Çiftçiler Kooperatifi bünyesinde kurulan tesis, İnegöl’ün tarım değerlerini Özündenkuru ismiyle daha katma değerli hale getirerek sofralara ulaştıracak.

 
Bir yandan şehri imar ederken bir yandan şehrin değerlerine değer katacak projeler üreten İnegöl Belediyesi, tarım şehri İnegöl’e yeni bir değer kazandırdı. İnegöl Belediyesi uhdesi İnegöl Tarım Modeli kapsamında kurulan Üreten Çiftçiler Kooperatifinin ilk icraatı olan soğuk hava deposunun yanında, yine üretilen meyvelere katma değer sağlayacak bir tesis inşa edildi. Meyve ve sebze kurutma tesisi, İnegöl’ün bereketli topraklarının işlenerek sunulacağı “Özündenkuru” ismiyle hizmet vermeye başladı. Tesis için bugün açılış töreni düzenlendi.

İnegöl protokolünün ve çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirilen Özündenkuru Meyve ve Sebze Kurutma Tesisi açılışında konuklara hitaben konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Çok heyecanlıyız. Bildiğiniz gibi İnegöl Belediyesi olarak pek çok alanda hizmetler üretiyoruz. Ancak tarım ve hayvancılıkta bu dönem ekstra çalışmalarımız oldu. Tarımda İnegöl Modeli altında güzle işler yapmaya çalıştık. Paydaşlarımız da var bizim. Her birine teşekkür ediyorum. Öncelikle burada Üreten Çiftçiler Kooperatifimizi kurduk. Akabinde TKDK’nın da desteği ile 4 bin ton kapasiteli bu soğuk hava deposunu hayata geçirdik. Sonrasında hemen TKDK desteği ile bu yapının üzerinde en büyük gider kalemimiz olan enerjiyi karşılayacak güneş panelleri kurulumumuz yapıldı. Tabi sadece bunlarla sınırlı kalmadı. Toprak analizinden tutun da zirai ilaçlama gibi çalışmalar, yeni ürün ekilişleri, taş toplama aracı, küçükbaş hayvancılık havuzu, küçükbaş hayvancılık festivalleri, ücretsiz fide destekleri, arı kovanı dağıtımı, ceviz soyma makinesi, sulama göletleri ve örnek eğitim bahçeleri gibi, tarım kitaphaneleri ve tarım fuarı gezileri gibi pek çok anlamlı hizmeti hayata geçirdik” dedi.

HİKAYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN İMZASIYLA BAŞLADI

İnegöl’ün tarımsal değerlerinden söz eden Başkan Taban, “Bugün Soğuk Hava Depomuzun hemen yanında bir meyve kurutma tesisini hayata geçiriyoruz. Bu bizim beyanlarımızda olan bir proje değildi. Aramızdaki önder çiftçilerin önerileri, kooperatifimizin çalışmaları ve üyelerimizin destekleriyle bugün burada bu tesisi hayata geçirdik. Şehrimiz meyveci bir şehir. 220 bin ton üretim yapan bir şehir. Burada ürünü yaş olarak pazara sunmak işin bir boyutu. Bizler ürünlerimizin katma değerini arttırarak daha değerli ürünler sunmak istiyoruz. Bizler kooperatifimizle birlikte de aslında daha iyi ürünlerin yetiştirilmesi, beraberinde bu ürünlerin doğru pazarlara doğru zamanda sevk edilmesi gibi alanlarda üreticimize destek olmaya devam edeceğiz. Burada kritik olan konu Üreten Çiftçiler Kooperatifimizin kurulmasıydı. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat imzasıyla ve desteğiyle İnegöl Belediyesi ortaklığında kurduk” diye konuştu.

ÖZÜNDENKURU İNEGÖL’E HAYIRLI OLSUN

Başkan Taban, tesise ilişkin bilgiler de vererek şunları kaydetti:

“Burada neler olacak? 500 m2 bir alan oluşturduk. Güzel bir tesis oldu. Burada biz ürünü kabul ediyoruz. Kurutma ve paketleme ünitelerimiz var. Yine taze meyve girişiyle başlayan süreç; yıkanması, ayıklanması, çekirdeklerinin çıkarılması ve dilimlenmesiyle devam ediyor. Daha sonra da ürünler kurutma ve paketlenme seviyesiyle pazara arz ediliyor. Günlük takribi 1 ton yaş meyveyi işleme kapasitemiz var. Bu tesisin maliyeti ise 4,5 milyon TL dolayında. Markamızı da Özündenkuru olarak belirledik. Özündenkuru İnegöl’ümüze hayırlı olsun.”

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise açılışı yapılan tesisin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederek; “Ülkemiz ve şehirlerimiz büyüyor, gelişiyor. Türkiye Yüzyılı gibi bir hedefimiz var. Bir yandan bu hedeflere koşarken sizin sanayide, teknolojide, savunma sanayisinde, otomobil üretmeniz gerekiyor, İHA, SİHA, savaş uçağı üretmeniz gerekiyor. Bir taraftan endüstride İnegöl Mobilyasıyla, diğer yandan turizmde hedefler koyuyoruz ama bütün bunları yaparken biz tarımın da ihmal edilmemesi gerektiğinin farkındayız. Türkiye’miz geçmişten beri kendi kendine yeten dünyadaki ender ülkelerden biri olarak adlandırılırdı. Her geçen gün tarımın da endüstriyel boyutunun, meyvecilikte ve sebzecilikte dondurulmuş, kurutulmuş ürünlerle çiftçimizin gelirini arttırıyoruz. Bir yandan da ihracatımızdaki en önemli paylardan birini tarım üzerinden alıyoruz. Bu konuda yerel yönetimlerimizin ve Bakanlıklarımızın kıymetli çalışmaları var. Bu tesisin de ben her anlamda çiftçimize katkı sağlayacağına inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Son olarak kürsüye çıkarak bir konuşma yapan Kaymakam Eren Arslan da “Bugün yine belediyemizin yaptığı güzel bir eserin ilçemize kazandırılması için bir aradayız. Bu eserde kimin katkı ve desteği varsa Allah razı olsun. Hayırlı olsun. İnegöl her alanda güçlü bir şehir. İhracatını hem sanayide hem tarımda arttıran bir şehir. Tarımda ihracat standartları oldukça yüksek. Ama İnegöllü üreticilerimiz sanayide olduğu gibi tarımda da çok güçlü ve iyi bir birikimimiz var. İnşallah bu tesisler çiftçimize daha çok katma değer oluşturacak” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dualar sonrası kurdele kesimiyle tesisin açılışı gerçekleştirildi. Ardından konuklar tesisi gezerek inceledi.

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