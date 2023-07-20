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Bursa İnegöl'den istihdama dev katkı!

EKONOMİ 20.07.2023, 16:21
Bursa İnegöl'den istihdama dev katkı!

Bursa'da İnegöl Belediyesi tarafından iş arayan vatandaşlarla işverenleri buluşturabilmek adına 2018 yılı Kasım ayında kurulan İstihdam Merkezi, geride kalan yaklaşık 5 yılda yüzlerce vatandaşa iş kapısı açtı. 2023 yılının ilk 6 ayında ise 314 kişinin istihdam edilmesini sağladı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına İstihdam Merkezini kurdu. Merkez belediye binasında 2 personelin görev yaptığı İstihdam Merkezi, iş arayan vatandaşların umudu oldu. Merkez, kuruluşundan bu yana binlerce kişiye iş kapısı açarken, yine onlarca firmaya da personel bulması adına katkı sağladı.

İstihdam Merkezi çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl’ün nüfusuyla ve ekonomisiyle ciddi kazançların sağlandığı bereketli topraklar olduğuna dikkat çekti. Şehrimizde işsizliğin yok denecek kadar az olduğunu kaydeden Başkan Taban, “Aslında istihdam denildiği zaman eksi istihdamdan bahsedebileceğimiz bir yer İnegöl. Sadece kişilerin meslekleri ve yeteneklerine göre iş bulma pozisyonları noktasında iş bulma konusunda sıkıntılar yaşandığını görüyoruz. Bu nedenle belediyemiz bünyesinde bir İstihdam Merkezi oluşturduk. Burada amacımız kişilerin verilerini toplayarak doğru işe doğru kişiyi yönlendirmek ve bu süreçte hem iş arayan vatandaşlarımıza hem de işverene yardımcı olmaktı. Geldiğimiz noktada ne kadar doğru bir iş yaptığımızı da görmüş olduk. İstihdam Merkezimiz geride kalan yaklaşık 5 yılda binlerce vatandaşımıza iş imkanı sağladı” dedi.

İstihdam Merkezi personelinin zaman zaman firma ziyaretleri yaptığını da kaydeden Başkan Taban, “Arkadaşlarımız firmalarımızı ziyaret ederek merkez hakkında bilgi veriyor. Bu sayede firmalarımız personel açığı olduğunda İstihdam Merkezine bilgi verip orada kayıtlı bulunan kişilerden aradıkları özellikte personel varsa hemen yönlendirme yapılıyor. İstihdam Merkezindeki arkadaşlarımız burada aracı pozisyonunda yerini alıyor. Ben bu noktada bizlerle iş birliği yaparak şehrimizin ve ülkemizin istihdamına katkı sağlayan firmalarımıza da teşekkür ediyorum. Her hafta onlarca personel alımına aracılık ediyoruz” diye konuştu.

6 AYDA 314 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANDI

İstihdam Merkezi’nin 2023 yılı ilk 6 aylık çalışmalarına ilişkin verileri de paylaşan Başkan Taban, “İstihdam Merkezimize 2023 yılının ilk 6 ayında 558 kişi başvuruda bulundu. Bunlardan 314’ü uygun bir işe yerleştirildi” açıklamalarında bulundu.

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