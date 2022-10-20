Bursa İnegöl'de 'Kariyer' iş birliği

Bursa İnegöl Belediyesi’nin iş arayan vatandaşlar ile iş verenleri buluşturduğu İstihdam Merkezi Ofisi, kapsamını genişleterek ve gelişerek büyümeye devam ediyor. Bu amaçla Türkiye’nin konum bazlı ilk ve en büyük ücretsiz iş ve eleman bulma uygulaması Kariyer.net ile İnegöl Belediyesi arasında "İşin Olsun-Belediye İş Birliği" projesi için protokol imzalandı.BURSA (İGFA) - Bursa'da İnegöl Belediyesi, 2018 yılında iş arayan vatandaşlar ile personel arayan firmaları aynı çatı altında buluşturan İstihdam Merkezi Ofisini kurmuştu.

Her geçen gün gelişimini sürdürerek vatandaşlara hizmet sunan, bugüne kadar 200 dolayında firma ziyareti yapan ve onlarca firmayla toplu iş alımı organizasyonuna imza atan İstihdam Merkezi, kapsamını genişleterek çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaçla Türkiye’nin konum bazlı ilk ve en büyük ücretsiz iş ve eleman bulma uygulaması Kariyer.net ile İnegöl Belediyesi arasında “İşin Olsun-Belediye İş Birliği” projesi kapsamında protokol imzalandı.

Bölgedeki istihdamı arttırmak, bölge ve çevresinde daha fazla iş fırsatı yaratmak ve dijital iş platformu kullanımlarını arttırmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında düzenlenen protokol, bugün 11.00’da İnegöl Belediyesi Encümen Salonunda düzenlenen törenle imzalandı. Protokol imza töreninde Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte Kariyer.net Genel Müdür Yardımcısı Uğur Sağlıklıoğlu ve Kariyer.net Türkiye Kamu Projeleri Yöneticisi Berat Duru, İnegöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ramazan Güleçyüz ile İstihdam Ofisi personelleri hazır bulundu.

2 MİLYON KİŞİ İŞ SAHİBİ OLDU

İmza töreni öncesi yapılan protokole ilişkin açıklamalarda bulunan Kariyer.net Genel Müdür Yardımcısı Uğur Sağlıklıoğlu, “İnegöl gibi Türkiye’nin birçok ilinden daha büyük bir ilçede, dünya mobilyasının başkenti sayabileceğimiz bir ilçede gerek iş arayan halkımızın gerekse de çalışma arkadaşı arayan iş verenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm olacak bu güzel iş birliği için Başkanımıza ve İnegöl Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Umarım ki bu iş birliği birçok insanın hayatına dokunacak. 5 yıldır mavi yaka iş arayanlar ile işverenleri buluşturuyoruz. İşin Olsun, 5. yılında 5 yıldızlı bir uygulama haline geldi. İşsizlik sorununun üstesinden gelmek için doğru adayla doğru işin hızlı bir şekilde buluşabilmesi kritik önem taşıyor. Mavi yaka iş ve eleman aramayı dijital ve kolay hale getiren İşin Olsun uygulamamızı da bu misyonla hayata geçirdik. Bugüne dek Türkiye’nin 81 ilinden yaklaşık 2 milyondan fazla kişi yeni işini İşin Olsun ile buldu. Aylık 8 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği platformumuzda 5 yılda 100 milyondan fazla kişi iş başvurusunda bulundu. 800 bine yakın işveren İşin Olsun’a ilan verdi. İnsanların evine ekmek götürmesine aracılık etmek bizim en büyük mutluluğumuz ve motivasyonumuz. İnegöl Belediyesi ile yaptığımız iş birliği ile İnegöl ve civarında yaşayan ve iş arayan mavi yaka adayların iş bulmalarını hızlandıracağımıza, işverenlerin de eleman açığını doğru adaylarla ve çok daha hızlı kapatmalarına yardımcı olacağız. Böylece bölgedeki istihdama da olumlu katkılar sağlayacağımıza inanıyoruz. İş birliğimizin tüm bölge için hayırlı olmasını dileriz” dedi.