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Bursa İnegöl'de engelli öğrencilere 'engelsiz' iş ve istihdam

EKONOMİ 14.11.2023, 10:26
Bursa İnegöl'de engelli öğrencilere 'engelsiz' iş ve istihdam

Bursa'da İnegöl Belediyesi Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezinde öğrenciler aldıkları eğitimle hayata hazırlanırken, merkezde eğitim alan 5 öğrenci, iş hayatına ilk adımını attı. 4 öğrenci özel sektörde çalışmaya başlarken, 1 öğrenci KPSS’yi kazanarak memur oldu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin örnek sosyal belediyecilik hizmetlerinden biri olan Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi, bireylerin hayatına dokunmaya devam ediyor.

Ailelerinin kendilerine zaman ayırabilmesi amacıyla engelli öğrencilere belirli zaman dilimlerinde bakım hizmeti sunulan merkezde, aynı zamanda engelli bireyler hayata hazırlanıyor. Burada verilen eğitimlerle uzman eğitimciler nezaretinde engelli öğrencilerin gelişimine katkı sağlanıyor.

5 ENGELLİ ÖĞRENCİ İŞ SAHİBİ OLDU

İnegöl Belediyesi Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezinde eğitim alan öğrencilere hem psikolojik destek sağlanıyor hem de hayata hazırlanmaları ve topluma karışıp entegre olabilmeleri noktasında gelişimlerine katkı sağlanıyor. Yeterliliği bulunan öğrencilere akademik eğitimlerin de verildiği merkezde, 5 öğrenci iş hayatına kazandırıldı. 4 öğrenci özel sektörde çalışmaya başlarken, bir engelli öğrenci ise aldığı akademik eğitimle girdiği KPSS sınavında yeterli puana sahip olarak memur olmayı başardı.

HEM AİLELERİN HEM ENGELLİ BİREYLERİN YÜZÜ GÜLÜYOR

İnegöl Belediyesi Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezinde aldıkları eğitimle iş sahibi olan öğrencileri, merkez yetkilileri zaman zaman ziyaret ederek destek vermeye ve durumlarını takip etmeye de devam ediyor. İş hayatına ve dolayısıyla sosyal yaşama kazandırılan öğrencilerin başarısı merkez yetkililerine gurur yaşatırken, engelli bireylerin iş hayatına katılmaları da gerek sosyal gerekse psikolojik olarak gelişimlerini çok iyi etkilediği ifade edildi. Bu vesileyle toplum içerisinde faydalı bireyler haline gelmelerinin de aileleri adına gurur verici bir durum olduğu kaydedildi.

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